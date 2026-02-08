Il progetto della Masia continua ad andare a gonfie vele per la società blaugrana: ieri è arrivata l'ennesima dimostrazione del numeroso talento proveniente dalle giovanili catalane.

Pietro Rusconi Redattore 8 febbraio - 19:51

Il Barcellona sembra aver ritrovato lo spirito offensivo e l'equilibrio peculiari del titolo arrivato lo scorso anno. La squadra di Flick infatti ha inanellato la sesta vittoria consecutiva e il nono risultato positivo nelle ultime dieci partite. Solo la sconfitta imprevista e rocambolesca con la Real Sociedad (1.01 xG per i baschi, 3.68 per i catalani) ha interrotto un filotto impressionante. Nella giornata di ieri i blaugrana hanno portato a casa facilmente la sfida in casa contro il Maiorca. Del match di ieri però non rimangono solo il risultato netto (3-0) e l'allungo momentaneo a + 4 sul Real, impegnato stasera contro il Valencia. Infatti, tra le note positive della serata, c'è da evidenziare l'esordio del classe 2006 Tommy Marques, ennesimo prodotto della cantera. Delle 3 reti segnate ieri, 2 portano proprio la firma della Masia.

L'esordio di Tommy Marques — La prima presenza del ragazzo con i grandi del Barcellona è arrivata a 5 minuti dal termine della sfida, subito dopo la terza rete di Marc Bernal. Tommy Marques è l'ennesimo prodotto lanciato dal vivaio del Barça in queste stagioni. Infatti, se si tratta di lanciare giovani, Hansi Flick non se lo fa ripetere due volte. Sotto la sua gestione ci sono stati dieci esordi assoluti di calciatori provenienti dalla cantera del Barça. Tra essi troviamo: Tommy Marques, Dro Fernandez, Marc Bernal, Gerard Martin, Sergi Dominguez, Andrès Cuenca, Toni Fernandez, Jofre Torrents, Guille Fernandez e Dani Rodriguez.

Tommy Marques è dunque l'ultimo esempio di un vivaio che continua a sfornare talenti adatti al gioco di Flick e subito predisposti ad essere mandati in campo. Il classe 2006 è entrato al posto di Fermin Lopez, formando assieme a Casadò e Bernal, un centrocampo interamente cresciuto dalla Masia. Di ruolo centrocampista, il talento spagnolo quest'anno è impegnato con la squadra delle riserve del Barcellona. L'anno passato ha vinto la Youth League ricoprendo un ruolo molto importante per la conquista del treble giovanile, mettendo a referto 35 presenze stagionali con una rete.