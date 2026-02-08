Laporta lascerà, molto probabilmente, per poco la sua attuale carico. Ecco l'organizzazione interna del Barcellona per il prossimo mese

Federico Iezzi Collaboratore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 16:31)

Oggi è l'ultimo giorno di Joan Laporta da presidente del Barcellona. Domani, infatti, il presidente annuncerà le sue dimissioni. Si tratta di una mossa strategica, volta a potersi ricandidare alla carica alle prossime elezioni che si terranno a marzo. Ma questo non toglie che oggi sia un giorno storico e che venga celebrato come tale.

L'ultimo giorno di Laporta da presidente del Barca — Ieri prima della partita contro il Maiorca, vinta 3-0 da parte dei padroni di casa, il Barcellona ha celebrato Joan Laporta. Il presidente e il suo vice, Rafael Yuste, si sono reciprocamente consegnati la medaglia d'oro del club. Questo riconoscimento li contraddistingue come soci del club con ben cinquanta anni di di fedeltà ai blaugrana. L'evento si è svolto allo stadio del Barça, nel palco presidenziale, alla presenza dell'intero CdA del club. Dopo la cerimonia Laporta ha voluto farsi fare una foto con le famiglie dei giocatori del club, salite sul palco presidenziale con molti dei calciatori: una sorta di foto di famiglia a ricordo di quanto fatto finora.

Le dimissioni — Domani il consiglio di amministrazione si riunirà. In tale riunione i dirigenti che voglioni ricandidarsi alle prossime elezioni, previste per il 15 marzo, si dovranno dimettere dai loro incarichi come richiesto dalle norme interne della società. Laporta cederà la carica di presidente al suo vice, Yuste, con Josep Cubells come vicepresidente e Alfons Castro come tesoriere. La mossa di Laporta, quindi, non è un vero e proprio addio, un saluto per sempre, ma solamente una scelta tattica, volta a potersi ricandidare per tornare a quella che è la sua carica.