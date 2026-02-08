derbyderbyderby calcio estero Barcellona, ultimo giorno di Laporta da Presidente prima delle prossime elezioni: il piano da qui a marzo

Laporta

Barcellona, ultimo giorno di Laporta da Presidente prima delle prossime elezioni: il piano da qui a marzo

Barcellona, ultimo giorno di Laporta da Presidente prima delle prossime elezioni: il piano da qui a marzo - immagine 1
Laporta lascerà, molto probabilmente, per poco la sua attuale carico. Ecco l'organizzazione interna del Barcellona per il prossimo mese
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Oggi è l'ultimo giorno di Joan Laporta da presidente del Barcellona. Domani, infatti, il presidente annuncerà le sue dimissioni. Si tratta di una mossa strategica, volta a potersi ricandidare alla carica alle prossime elezioni che si terranno a marzo. Ma questo non toglie che oggi sia un giorno storico e che venga celebrato come tale.

Barcellona, ultimo giorno di Laporta da Presidente prima delle prossime elezioni: il piano da qui a marzo- immagine 2
JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 12 GENNAIO: Joan Laporta, Presidente dell'FC Barcelona, festeggia con il trofeo dei vincitori della Supercopa de Espana durante la presentazione del trofeo dopo la finale della Supercoppa spagnola tra Real Madrid e FC Barcelona al King Abdullah Sports City il 12 gennaio 2025 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

L'ultimo giorno di Laporta da presidente del Barca

—  

Ieri prima della partita contro il Maiorca, vinta 3-0 da parte dei padroni di casa, il Barcellona ha celebrato Joan Laporta. Il presidente e il suo vice, Rafael Yuste, si sono reciprocamente consegnati la medaglia d'oro del club. Questo riconoscimento li contraddistingue come soci del club con ben cinquanta anni di di fedeltà ai blaugrana. L'evento si è svolto allo stadio del Barça, nel palco presidenziale, alla presenza dell'intero CdA del club. Dopo la cerimonia Laporta ha voluto farsi fare una foto con le famiglie dei giocatori del club, salite sul palco presidenziale con molti dei calciatori: una sorta di foto di famiglia a ricordo di quanto fatto finora.

Barcellona
BARCELLONA, SPAGNA - 25 LUGLIO: Il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta affronta i media durante la presentazione di Hansi Flick come nuovo allenatore dell'FC Barcelona allo Spotify Camp Nou il 25 luglio 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Le dimissioni

—  

Domani il consiglio di amministrazione si riunirà. In tale riunione i dirigenti che voglioni ricandidarsi alle prossime elezioni, previste per il 15 marzo, si dovranno dimettere dai loro incarichi come richiesto dalle norme interne della società. Laporta cederà la carica di presidente al suo vice, Yuste, con Josep Cubells come vicepresidente e Alfons Castro come tesoriere. La mossa di Laporta, quindi, non è un vero e proprio addio, un saluto per sempre, ma solamente una scelta tattica, volta a potersi ricandidare per tornare a quella che è la sua carica.

Leggi anche
Squalifica monstre per Romero: l’argentino fuori per quattro giornate
Chelsea, Cole Palmer leggendario: è il calciatore con più triplette nella storia dei Blues

© RIPRODUZIONE RISERVATA