Dopo oggi possiamo dire che il Real Madrid è rimasto da solo. Con una nota ufficiale anche il Barcellona ha deciso di abbandonare il progetto della Superlega. Una decisione che circolava da tempo nella dirigenza blaugrana è che nelle ultime ore ha avuto la sua ufficialità. Fine dei giochi, dunque, per il progetto che avrebbe dovuto rivoluzionare il calcio europeo. O almeno per ora.