Dopo oggi possiamo dire che il Real Madrid è rimasto da solo. Con una nota ufficiale anche il Barcellona ha deciso di abbandonare il progetto della Superlega. Una decisione che circolava da tempo nella dirigenza blaugrana è che nelle ultime ore ha avuto la sua ufficialità. Fine dei giochi, dunque, per il progetto che avrebbe dovuto rivoluzionare il calcio europeo. O almeno per ora.
Spagna
Dalla Spagna, è ufficiale: il Barcellona abbandona il progetto Superlega
Sembra proprio che la Superlega dovrà ricominciare da capo. Semmai dovesse riuscirci. Dopo la Juventus anche il Barcellonaha ufficialmente deciso di rinunciare al progetto. Da questo momento, dunque, il Real Madrid rimane l'unico membro dell'idea avanzata da Florentino Perez nel 2021. Un progetto che aveva suscitato dubbi e critiche fin dall'inizio. Dopo poche settimane già diverse squadre avevano fatto marcia indietro e adesso, dopo l'abbandono dei blaugrana, sembra davvero essere arrivato al capolinea.
Dopo una attenta riflessione con gli altri membri della dirigenza catalana, Joan Laporta ha messo nero sul bianco. Come riporta il quotidiano Marca, la decisione nasce dall'apprezzamento del lavoro fatto dall'Uefa con il cambio di format della Champions League, volto a garantire maggiori ricavi ai grandi club. Decisione poi comunicata anche a tutte le parti coinvolte.
"Il Barcellona annuncia oggi di aver formalmente notificato alla Società della Superlega Europea e ai club coinvolti il suo ritiro dal progetto della Superlega Europea". Una presa di posizione netta, che certifica la fine del coinvolgimento catalano in un progetto ormai ridimensionato. Barcellona che, come ricordiamo, tra pochi minuti scenderà in campo per la partita di LaLiga contro il Mallorca, importante per ripotarsi a +4 sul Real Madrid, impegnato domani contro il Valencia.
