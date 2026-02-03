derbyderbyderby calcio estero Barcellona, Laporta blinda Flick: “Pronto per lui un contratto a vita”

Barcellona, Laporta blinda Flick: "Pronto per lui un contratto a vita"

Il presidente blaugrana aspetta le votazioni per il prossimo massimo dirigente e intanto rilancia per l'attuale tecnico rilasciando importanti dichiarazioni durante il Gala del Mundo Deportivo
È tempo di elezioni presidenziali in casa Barcellona. L'attuale presidente dei blaugrana, Joan Laporta ha indetto domenica 15 marzo come data decisiva per le nuove votazioni. Proprio Laporta, sembrerebbe essere il candidato favorito per una nuova vittoria.  Ora, a poco più di un mese dalla decisione finale, tutto potrà ancora cambiare e diversi protagonista del mondo blaugrana esprimono il loro punto di vista in merito.

Infatti, al Gala del Mundo Deportivo, infatti, Laporta e il tecnico Hansi Flick si sono scambiati complimenti sinceri all'operato reciproco. Che tra Laporta e Flick scorra buon sangue è piuttosto evidente, anche dalle dichiarazioni rilasciate da i due protagonisti. Vediamo dunque, cosa hanno detto Laporta e Flick in merito alle prossime elezioni presidenziali.

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 02: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​parla con Lamine Yamal dell'FC Barcelona durante la partita LaLiga EA Sports tra l'FC Barcelona e l'Elche CF allo Spotify Camp Nou il 2 novembre 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Barcellona, il tecnico Hansi Flick elogia il presidente Laporta

Così l'allenatore tedesco sull'esperienza al Barcellona: "Allenare questa squadra è un sogno. Sono felice di far parte di questo progetto ed è piacevole lavorare in un ambiente così. Possiamo contare su giocatori e tifosi fantastici, senza dimenticare l'operato dello staff e il grande supporto del nostro presidente. Ho sempre desiderato guidare la panchina blaugrana e spero di rimanere qui ancora per altri anni. Questo è un momento fantastico. Sono molto soddisfatto".

BARCELONA, SPAIN - JUNE 18: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​durante la riunione ordinaria del Senato 2025 dell'FC Barcelona, ​​celebrata all'Auditorium 1899 il 18 giugno 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Javier Borrego/ AFP7 via Getty Images)

Le parole di Joan Laporta nei confronti del tecnico

A sostenere quanto detto da Hansi Flick ci ha pensato il presidente del Barcellona che, secondo quanto riportato da AS, ha dichiarato espressamente: "Flick conosce bene questa squadra e la storia del club. Sono sicuro che sia l'allenatore ideale in questo momento, perché ci sta facendo vivere un periodo molto sereno. Pertanto, se dovessi essere rieletto, potrà allenare il Barcellona fino a quando lo vorrà".

Non sono mancati i complimenti in merito alla tipologia di lavoro quotidiano svolto dal tecnico: "Riesce a gestire bene il gruppo e a inserire i giocatori più giovani accanto a quelli con maggiore esperienza. Questo aspetto è molto importante, ma conoscevamo già le sue qualità quando ha firmato con noi. È un allenatore fenomenale, sia per ciò che dimostra in campo sia a livello personale. Per noi è fondamentale continuare a lavorare con un allenatore di esperienza come Flick".

