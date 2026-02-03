Barcellona, Laporta blinda Flick: “Pronto per lui un contratto a vita”

Il presidente blaugrana aspetta le votazioni per il prossimo massimo dirigente e intanto rilancia per l'attuale tecnico rilasciando importanti dichiarazioni durante il Gala del Mundo Deportivo

Gianmarco Inguscio Collaboratore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 12:42)

È tempo di elezioni presidenziali in casa Barcellona. L'attuale presidente dei blaugrana, Joan Laporta ha indetto domenica 15 marzo come data decisiva per le nuove votazioni. Proprio Laporta, sembrerebbe essere il candidato favorito per una nuova vittoria. Ora, a poco più di un mese dalla decisione finale, tutto potrà ancora cambiare e diversi protagonista del mondo blaugrana esprimono il loro punto di vista in merito.

Infatti, al Gala del Mundo Deportivo, infatti, Laporta e il tecnico Hansi Flick si sono scambiati complimenti sinceri all'operato reciproco. Che tra Laporta e Flick scorra buon sangue è piuttosto evidente, anche dalle dichiarazioni rilasciate da i due protagonisti. Vediamo dunque, cosa hanno detto Laporta e Flick in merito alle prossime elezioni presidenziali.

Barcellona, il tecnico Hansi Flick elogia il presidente Laporta — Così l'allenatore tedesco sull'esperienza al Barcellona: "Allenare questa squadra è un sogno. Sono felice di far parte di questo progetto ed è piacevole lavorare in un ambiente così. Possiamo contare su giocatori e tifosi fantastici, senza dimenticare l'operato dello staff e il grande supporto del nostro presidente. Ho sempre desiderato guidare la panchina blaugrana e spero di rimanere qui ancora per altri anni. Questo è un momento fantastico. Sono molto soddisfatto".

Le parole di Joan Laporta nei confronti del tecnico — A sostenere quanto detto da Hansi Flick ci ha pensato il presidente del Barcellona che, secondo quanto riportato da AS, ha dichiarato espressamente: "Flick conosce bene questa squadra e la storia del club. Sono sicuro che sia l'allenatore ideale in questo momento, perché ci sta facendo vivere un periodo molto sereno. Pertanto, se dovessi essere rieletto, potrà allenare il Barcellona fino a quando lo vorrà".

Non sono mancati i complimenti in merito alla tipologia di lavoro quotidiano svolto dal tecnico: "Riesce a gestire bene il gruppo e a inserire i giocatori più giovani accanto a quelli con maggiore esperienza. Questo aspetto è molto importante, ma conoscevamo già le sue qualità quando ha firmato con noi. È un allenatore fenomenale, sia per ciò che dimostra in campo sia a livello personale. Per noi è fondamentale continuare a lavorare con un allenatore di esperienza come Flick".