Le parole del tecnico

Il tecnico del Barcelona aveva promesso di non parlare della trattativa su Dro finchè non fosse arrivata l'ufficialità del suo trasferimento, e cosi è stato. Alle domande dei giornalisti ha cosi risposto: "Ho cambiato idea, ora non voglio dire nulla (scherzando). Voglio molto bene a Dro e quindi sono deluso, ma questo è il calcio. QUi aveva un grande futuro, però ha preso un altra decisione e devo rispettarla". Parlando del calciatore, il tecnico ha poi citato Casado e Bernal, prendendoli come esempio: "Credo che sia Casado che Bernal siano due professionisti fantastici. Quando giochi nel Barca e sei giovane, la pazienza è molto importante, perchè stai giocando con i migliori calciatori del mondo e nel miglior club". Infine il tedesco ha sottolineato quanto sia grato di avere dei ragazzi cosi in squadra, e quanto sia incredibile pensare dove fossero fino a due anni fa.