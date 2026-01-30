derbyderbyderby calcio estero Flick commenta l’addio di Dro: “Sono deluso, perché gli voglio bene. Nel Barcellona ci vuole pazienza”

Le dichiarazioni

Flick commenta l’addio di Dro: “Sono deluso, perché gli voglio bene. Nel Barcellona ci vuole pazienza”

Flick commenta l’addio di Dro: “Sono deluso, perché gli voglio bene. Nel Barcellona ci vuole pazienza” - immagine 1
Hans Flick, allenatore dei Blaugrana, ha commentato l'addio di Dro, soffermandosi sull'importanza della pazienza nel mondo del calcio. Ha poi anche elogiato e preso d'esempio altri giovani della cantera come Casado e Bernal.
Ora che è arrivata l'ufficialità, Hans Flick ha commentato l'addio di Dro, che ha deciso di passare al PSG. L'allenatore ha rivelato di essere deluso dall'addio del calciatore galiziano, ma ha anche ammesso che rispetterà la sua scelta, nonostante rimane convinto che il giovane avrebbe avuto un grande futuro a Barcelona.

Flick commenta l’addio di Dro: “Sono deluso, perché gli voglio bene. Nel Barcellona ci vuole pazienza”- immagine 2
BARCELONA, SPAIN - JANUARY 25: Hansi Flick, Head Coach of FC Barcelona, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Real Oviedo at Spotify Camp Nou on January 25, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Le parole del tecnico

Il tecnico del Barcelona aveva promesso di non parlare della trattativa su Dro finchè non fosse arrivata l'ufficialità del suo trasferimento, e cosi è stato. Alle domande dei giornalisti ha cosi risposto: "Ho cambiato idea, ora non voglio dire nulla (scherzando). Voglio molto bene a Dro e quindi sono deluso, ma questo è il calcio. QUi aveva un grande futuro, però ha preso un altra decisione e devo rispettarla". Parlando del calciatore, il tecnico ha poi citato Casado e Bernal, prendendoli come esempio: "Credo che sia Casado che Bernal siano due professionisti fantastici. Quando giochi nel Barca e sei giovane, la pazienza è molto importante, perchè stai giocando con i migliori calciatori del mondo e nel miglior club". Infine il tedesco ha sottolineato quanto sia grato di avere dei ragazzi cosi in squadra, e quanto sia incredibile pensare dove fossero fino a due anni fa.

Ci vuole pazienza

Infine si è soffermato sul momento di forma di Bernal. Lo spagnolo ha giocato un gran secondo tempo contro il Copenaghen, ma l'allenatore ha insistito sulla necessità di avere pazienza con i giovani. "Sicuramente sarà un giocatore chiave per il futuro della squadra., ma è un giocatore giovane che ha dovuto già affrontare un serio infortunio. Lui si sente bene, ma bisogna andare avanti passo dopo passo". Una questione molto importante quella affrontata dall'allenatore dei Blaugrana, in un momento storico in cui tutti i giocatori sono sotto osservazione 24 su 24, specialmente quelli più giovani. E in un mondo nel quale dopo una prestazione positiva sei il nuovo Messi, e dopo una negativa non meriti di giocare nel Barça, avere pazienza è un mantra fondamentale.

