Ora che è arrivata l'ufficialità, Hans Flick ha commentato l'addio di Dro, che ha deciso di passare al PSG. L'allenatore ha rivelato di essere deluso dall'addio del calciatore galiziano, ma ha anche ammesso che rispetterà la sua scelta, nonostante rimane convinto che il giovane avrebbe avuto un grande futuro a Barcelona.
Le dichiarazioni
Flick commenta l’addio di Dro: “Sono deluso, perché gli voglio bene. Nel Barcellona ci vuole pazienza”
Le parole del tecnico—
Il tecnico del Barcelona aveva promesso di non parlare della trattativa su Dro finchè non fosse arrivata l'ufficialità del suo trasferimento, e cosi è stato. Alle domande dei giornalisti ha cosi risposto: "Ho cambiato idea, ora non voglio dire nulla (scherzando). Voglio molto bene a Dro e quindi sono deluso, ma questo è il calcio. QUi aveva un grande futuro, però ha preso un altra decisione e devo rispettarla". Parlando del calciatore, il tecnico ha poi citato Casado e Bernal, prendendoli come esempio: "Credo che sia Casado che Bernal siano due professionisti fantastici. Quando giochi nel Barca e sei giovane, la pazienza è molto importante, perchè stai giocando con i migliori calciatori del mondo e nel miglior club". Infine il tedesco ha sottolineato quanto sia grato di avere dei ragazzi cosi in squadra, e quanto sia incredibile pensare dove fossero fino a due anni fa.
Ci vuole pazienza—
Infine si è soffermato sul momento di forma di Bernal. Lo spagnolo ha giocato un gran secondo tempo contro il Copenaghen, ma l'allenatore ha insistito sulla necessità di avere pazienza con i giovani. "Sicuramente sarà un giocatore chiave per il futuro della squadra., ma è un giocatore giovane che ha dovuto già affrontare un serio infortunio. Lui si sente bene, ma bisogna andare avanti passo dopo passo". Una questione molto importante quella affrontata dall'allenatore dei Blaugrana, in un momento storico in cui tutti i giocatori sono sotto osservazione 24 su 24, specialmente quelli più giovani. E in un mondo nel quale dopo una prestazione positiva sei il nuovo Messi, e dopo una negativa non meriti di giocare nel Barça, avere pazienza è un mantra fondamentale.
