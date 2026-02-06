derbyderbyderby calcio estero Flick sul futuro di Lewandowski: “Ama il Barcellona, ma vedremo a fine stagione”

Flick sul futuro di Lewandowski: “Ama il Barcellona, ma vedremo a fine stagione”

Flick Lewandowski
Il bomber polacco, a giugno, potrebbe finire nella lista degli svincolati
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Il futuro di Lewandowskipotrebbe non essere più a Barcellona. Ad insinuare ancora più dubbi ci ha pensato il suo tecnico, Flick, che in conferenza stampa ha aperto ad uno scenario dove il polacco potrebbe dire definitivamente addio: "Lui ama stare qua, ma non siamo ancora a fine stagione. Vedremo quando sarà il momento". Parole misteriose del tedesco che non chiudono le porte del rinnovo: ma nemmeno le aprono. Il polacco ama stare in Spagna, ma il fattore età incide: una squadra come il Barcellona tende ad usare i giovani e Lewa, potrebbe non rientrare più in quegli standard.

Lewandowski, Flick e un futuro già scritto

—  

Suona strano vedere come un giocatore come Lewandowski sia messo in discussione, o meglio, abbia il futuro in bilico e non abbia potere decisionale dopo l'enorme carriera disputata. Il polacco sta per impostare la casella dell'età sui 38 anni. Sulla carta dovrebbe essere nei suoi ultimi anni di gloria, ma la realtà dei fatti recita uno scenario completamente diverso. Lewandowski non solo ancora è decisivo, ma ancora oggi è annoverato come uno dei top attaccanti in Europa.

Flick sul futuro di Lewandowski: “Ama il Barcellona, ma vedremo a fine stagione”- immagine 2
PRAGA, REPUBBLICA CECA - 21 GENNAIO: Robert Lewandowski dell'FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra SK Slavia Praha e FC Barcelona all'Eden Arena il 21 gennaio 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

Quest'anno sta assumendo un ruolo da comprimario: Flick gli preferisce Ferran Torres e il polacco è costretto a raccogliere quei pochi minuti che gli vengono concessi. Il suo contratto scade a giugno del 2026 e, con l'aggiunta delle parole di Flick, appare sempre più improbabile che il suo futuro sia a Barcellona. Lui ha ancora voglia di cimentarsi nel grande calcio europeo e, nel sogno del cassetto, ci potrebbe essere la Premier - o forse - anche la Serie A, dove ci sarebbero parecchie squadre a fare la fila.

