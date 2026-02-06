Il bomber polacco, a giugno, potrebbe finire nella lista degli svincolati

Federico Grimaldi 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 15:32)

Il futuro di Lewandowskipotrebbe non essere più a Barcellona. Ad insinuare ancora più dubbi ci ha pensato il suo tecnico, Flick, che in conferenza stampa ha aperto ad uno scenario dove il polacco potrebbe dire definitivamente addio: "Lui ama stare qua, ma non siamo ancora a fine stagione. Vedremo quando sarà il momento". Parole misteriose del tedesco che non chiudono le porte del rinnovo: ma nemmeno le aprono. Il polacco ama stare in Spagna, ma il fattore età incide: una squadra come il Barcellona tende ad usare i giovani e Lewa, potrebbe non rientrare più in quegli standard.

Lewandowski, Flick e un futuro già scritto — Suona strano vedere come un giocatore come Lewandowski sia messo in discussione, o meglio, abbia il futuro in bilico e non abbia potere decisionale dopo l'enorme carriera disputata. Il polacco sta per impostare la casella dell'età sui 38 anni. Sulla carta dovrebbe essere nei suoi ultimi anni di gloria, ma la realtà dei fatti recita uno scenario completamente diverso. Lewandowski non solo ancora è decisivo, ma ancora oggi è annoverato come uno dei top attaccanti in Europa.

Quest'anno sta assumendo un ruolo da comprimario: Flick gli preferisce Ferran Torres e il polacco è costretto a raccogliere quei pochi minuti che gli vengono concessi. Il suo contratto scade a giugno del 2026 e, con l'aggiunta delle parole di Flick, appare sempre più improbabile che il suo futuro sia a Barcellona. Lui ha ancora voglia di cimentarsi nel grande calcio europeo e, nel sogno del cassetto, ci potrebbe essere la Premier - o forse - anche la Serie A, dove ci sarebbero parecchie squadre a fare la fila.