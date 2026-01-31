Il sistema iper offensivo di Hansi Flick ha aiutato molti calciatori ad esprimere tutte le loro qualità offensive: tra questi un eterno Lewa che punta a scrivere per sempre il suo nome fra le leggende del Barcellona.

Pietro Rusconi Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 15:32)

Se il Barcellona continua ad essere una grande macchina da gol, gran parte del merito va a Robert Lewandowski. Il centravanti polacco infatti non smette di segnare e infrangere record con la maglia blaugrana. In questa stagione, nonostante un infortunio che l'ha condizionato per qualche tempo, Lewa ha registrato 12 marcature e 3 assist in stagione. Con il Real Madrid ad un solo punto di distanza, il match di stasera contro l'ostico Elche diventa di fondamentale importanza. Tuttavia, questa sfida ha un sapore speciale per l'attaccante ex Borussia Dortmund. Con una rete nella partita serale, Robert Lewandowski potrebbe raggiungere delle leggende culé in una classifica speciale.

L'immensa prolificità di Robert Lewandowski — L'attaccante giunto dal Bayern Monaco non ha mai deluso nel suo periodo al Barcellona. Arrivato nella stagione 2022-2023, il 9 ha giocato 119 partite nel campionato spagnolo (172 in totale). Di queste 119 sfide, si contano: 105 match da titolare, 14 da subentrato e 67 giocando tutti i 90 minuti. La sua importanza nell'ecosistema blaugrana si riflette nei risultati ottenuti in questi match: 85 vittorie, 16 pareggi e 19 sconfitte.

In questo grande numero di presenze col Barça, Robert Lewandowski ha siglato 78 reti (118 totali). È proprio nella statistica dei gol segnati che l'attaccante potrebbe avvicinarsi ancora di più ai giocatori che hanno fatto la storia del club catalano. Con una rete nella 22esima giornata di Liga, il nazionale polacco eguaglierebbe Xavi, Koeman e Rakitic nel numero di partite in cui si è andati a segno. I tre ex pilastri del Barcellona infatti sono fermi a 57 partite, comunque raggiunte in un numero di stagioni maggiore rispetto alla punta di Flick. Con molta probabilità, questo numero verrà presto raggiunto e superato da Lewa che andrà a caccia delle 58 partite di Ronaldinho.