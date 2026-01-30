Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, sempre molto vicino alle dinamiche di casa blaugrana, il futuro di Robert Lewandowski sembra ormai destinato a scriversi lontano dalla Catalogna. Le indiscrezioni non arrivano da rumors di mercato generici, ma filtrano direttamente dall'entourage del giocatore, un segnale inequivocabile che le riflessioni sul futuro del bomber polacco sono giunte a un punto di svolta.
Barcellona, senti la moglie di Lewandowski: “Probabilmente sarà l’ultimo anno qui”
Lewandowski, un ciclo che si chiude—
La notizia scuote l'ambiente blaugrana proprio nel cuore della stagione, nonostante potesse essere preventivabile. La moglie del numero 9 ha lasciato intendere che la permanenza a Barcellona oltre il 30 giugno 2026 è un'ipotesi sempre più remota: "Vedremo come andrà la stagione a Barcellona quest'anno perché, diciamo, sarà probabilmente l'ultima di mio marito qui, quindi stiamo spremendo fino all'ultima goccia. Ci stiamo godendo ogni momento, ogni partita con i tifosi, perché sappiamo che un giorno non avremo più niente di tutto questo". Non si tratta di una rottura traumatica o di malumori legati al campo, bensì di una presa di coscienza fisiologica: Lewandowski, che si avvia verso i 38 anni, e il suo staff sembrano convinti che il ciclo in blaugrana abbia raggiunto il suo naturale epilogo.
L'attaccante, arrivato come l'uomo della provvidenza per riportare il Barça ai vertici dopo l'addio di Messi, ha onorato la maglia con professionalità e gol, ma la sensazione che trapela è che sia arrivato il momento di lasciare un ricordo indelebile all'apice prima di un inevitabile calo fisico, o prima che il club decida di voltare pagina unilateralmente.
La situazione contrattuale e l'idea del Barcellona—
Il contratto di Lewandowski è sempre stato un tema delicato per le finanze del club. Con la scadenza fissata per l'estate del 2026, si era parlato in passato di opzioni per un prolungamento legato alle presenze, ma l'odierna rivelazione suggerisce che nessuna delle due parti spingerà per attivare clausole di rinnovo forzato. Per il Barcellona, liberarsi di un ingaggio pesante come quello del polacco significherebbe avere lo spazio salariale necessario per lanciare l'assalto al prossimo grande numero 9 del calcio mondiale.
Per Lewandowski, l'addio a parametro zero offrirebbe l'opportunità di scegliere l'ultima avventura della carriera (con MLS e Arabia Saudita sempre alla finestra) senza vincoli di cartellino. L'entourage del giocatore sta preparando il terreno per un'uscita di scena elegante, degna della caratura del campione. Se le indiscrezioni di oggi verranno confermate, i prossimi mesi saranno una lunga "last dance" per il polacco al Camp Nou, con l'obiettivo di chiudere la sua avventura spagnola alzando al cielo un ultimo trofeo.
