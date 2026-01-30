Lewandowski, un ciclo che si chiude

La notizia scuote l'ambiente blaugrana proprio nel cuore della stagione, nonostante potesse essere preventivabile. La moglie del numero 9 ha lasciato intendere che la permanenza a Barcellona oltre il 30 giugno 2026 è un'ipotesi sempre più remota: "Vedremo come andrà la stagione a Barcellona quest'anno perché, diciamo, sarà probabilmente l'ultima di mio marito qui, quindi stiamo spremendo fino all'ultima goccia. Ci stiamo godendo ogni momento, ogni partita con i tifosi, perché sappiamo che un giorno non avremo più niente di tutto questo". Non si tratta di una rottura traumatica o di malumori legati al campo, bensì di una presa di coscienza fisiologica: Lewandowski, che si avvia verso i 38 anni, e il suo staff sembrano convinti che il ciclo in blaugrana abbia raggiunto il suo naturale epilogo.