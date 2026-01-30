Cresciuto calcisticamente nel Barcellona, dopo una breve parentesi al Linares Deportivo, è tornato per restare. Fermin Lopez è in prima squadra dal 2023 e, ora, dopo 72 presenze e 18 reti si vede ricompensato con un rinnovo d contratto extralusso.
CUORE BLAUGRANA
Ufficiale, il Barcellona blinda Fermín López: rinnovo fino al 2031
Fermin Lopez, che rinnovo!—
Fermin Lopez non ha mai avuto grossi dubbi. Vero che le sirene di Chelsea e Bayern Monaco hanno suonato forte e chiaro l'estate scorso, ma quando giochi già in un top club è difficile cercare di meglio.
Il nuovo contratto avrà scadenza 30 giugno 2031, altri due anni rispetto all'attuale accordo. A cambiare, però, è soprattutto lo stipendio del calciatore spagnolo. Fermin, infatti, arriverà a raddoppiare pressappoco la retribuzione pari a circa 6 mln di euro lordi. Fedeltà al club, perseveranza e una centralità sempre maggiore hanno fatto la differenza in questa scelta da parte della società.
Rimarrà valida la precedente clausola di rescissione pari a 500 mln di euro. L'Ok definitivo è arrivato lunedì, a seguito dell'ultima partita di campionato dei blaugrana. Convinti, oltre a giocatore, famiglia e club, anche il procuratore di Fermin Lopez, Xavi Gimenez, artefice primo della trattativa.
I numeri di Fermin in stagione—
Decisivo nell'ultima gara in Champions League quando ha messo a referto un assist importante per la rete di Lamine Yamal. Questo è stato l'undicesimo in una annata da incorniciare. Ad essi, infatti, vanno aggiunte 10 reti che ne fanno oggi un centrocampista completo, incisivo e con un pedigree niente male per un ragazzo di 22 anni.
Fermin Lopez sarà celebrato con tanto di cerimonia negli studi di Laporta, presidente del Barcellona. Essa si terrà a breve e sancirà definitivamente il prolungamento del contratto dello spagnolo.
