Il Barcellona sbarca a Dubai: lanciato il progetto “Ciudad Barça”

I catalani sono sempre a caccia di nuove fonti di sostentamento per poter alimentare le proprie ambizioni sul campo e trovare una maggiore stabilità economica. Ed è proprio in quest'ottica che si inserisce il nuovo accordo nella Città dell'Oro

Il Barcellona continua a cercare nuove fonti di finanziamento, guardando con sempre maggiore interesse verso il Medio Oriente. Dopo l'operazione legata alla vendita e allo sfruttamento del 5% dei posti vip del nuovo Spotify Camp Nou, che avrebbe dovuto garantire una boccata d'ossigeno al club, emerge ora un progetto ancora più ambizioso: la costruzione di una "Ciudad Barça" a Dubai.

Una città a tema Barcellona

Secondo quanto rivelato da Catalunya Radio, il club blaugrana ha raggiunto un accordo milionario con il governo emiratino per sviluppare un complesso residenziale di lusso che porterà il marchio del Barcellona. Non si tratterà di un semplice intervento immobiliare, ma di una vera e propria mini città, con abitazioni, negozi, servizi e spazi comuni. Tutti caratterizzati da elementi estetici e identitari legati ai catalani.