Barcellona, il Camp Nou non resiste al nubifragio di domenica

Una tempesta si è abbattuta sul Camp Nou. E no, non parliamo del Barcellona di Flick sul Real Oviedo, annientato in un tempo dalla formazione Blaugrana. Ieri c'è stato un vero e proprio nubifragio che ha messo ko il nuovo stadio del Barça, nonostante l'enorme investimento per renderlo uno degli impianti migliori del mondo.