Una 'mystery box' ordinata online, un favore chiesto all'amico e una multa da quasi mezzo milione di euro. La polemica in cui è rimasto coinvolto la stella del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, è diventata uno dei casi più discussi del calcio tedesco e ora l'attaccante ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti.

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Il famoso pacco

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"Non ho una fidanzata comune": la vera intenzione di Adeyemi

Tutta la vicenda nasce da un pacco., fidanzata del calciatore e rapper di professione. era impegnata sul set ditalent show televisivo tedesco equivalente al nostro X Factor, quando chiede a Ben, il migliore amico di, di ritirare alcuni pacchi e portarli in aeroporto. Una volta passato i controlli, però, Ben si trovò davanti ad uno scenario surreale: il contenuto della spedizione includeva infatti un, una serramanico, une altri oggetti: "Stavo davanti all'agente di polizia e ho visto il contenuto di quel pacco. Ho pensato che non potevo crederci", racconta Ben al documentario.Dietro l'acquisto, secondo, c'era un istinto di protezione verso la compagna: "Se sono da solo e qualcuno vuole attaccarmi, lo faccia pure, ma non la mia famiglia. Le persone non capiscono: io non ho una fidanzata comune, lei è una rapper e una persona che vive sotto i riflettori deve essere in grado di difendersi", spiega il calciatore, chiarendo infine le vere intenzioni dietro quell'acquisto: "Il mio ragionamento è stato: se posso ordinarlo online, non può essere illegale".

BERLINO, GERMANIA - 4 LUGLIO 2024: Loredana Zefi e Karim Adeyemi partecipano all'ABOUT YOU Fashion Circus nell'ambito della Berlin Fashion Week SS25. (Foto di Andreas Rentz/Getty Images per ABOUT YOU)

La multa da 450 mila euro

Circa due anni fa, secondo quanto riportò la 'Bild', la coppia fu denunciata dalla polizia tedesca pere nel loro appartamento sono stati ritrovati une un taser. In Germania acquisizione, detenzione e porto di armi da fuoco costituiscono infatti une l'indagine degli inquirenti è durata diversi mesi, fino alla sanzione dello scorso novembre da parte del tribunale: oltredi multa. Una vicenda che ha trascinatoal centro di una bufera mediatica, ben oltre i confini della Bundesliga, ma il giocatore ha voluto chiuderla facendo chiarezza una volta per tutte.

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