Il giocatore ricostruisce il caso che gli è costato 450 mila euro di multa
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Una 'mystery box' ordinata online, un favore chiesto all'amico e una multa da quasi mezzo milione di euro. La polemica in cui è rimasto coinvolto la stella del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, è diventata uno dei casi più discussi del calcio tedesco e ora l'attaccante ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti.
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Il famoso paccoTutta la vicenda nasce da un pacco. Loredana Zefi, fidanzata del calciatore e rapper di professione. era impegnata sul set di DSDS, talent show televisivo tedesco equivalente al nostro X Factor, quando chiede a Ben, il migliore amico di Adeyemi, di ritirare alcuni pacchi e portarli in aeroporto. Una volta passato i controlli, però, Ben si trovò davanti ad uno scenario surreale: il contenuto della spedizione includeva infatti un passamontagna, un coltello a serramanico, un tirapugni e altri oggetti: "Stavo davanti all'agente di polizia e ho visto il contenuto di quel pacco. Ho pensato che non potevo crederci", racconta Ben al documentario.
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"Non ho una fidanzata comune": la vera intenzione di AdeyemiDietro l'acquisto, secondo Adeyemi, c'era un istinto di protezione verso la compagna: "Se sono da solo e qualcuno vuole attaccarmi, lo faccia pure, ma non la mia famiglia. Le persone non capiscono: io non ho una fidanzata comune, lei è una rapper e una persona che vive sotto i riflettori deve essere in grado di difendersi", spiega il calciatore, chiarendo infine le vere intenzioni dietro quell'acquisto: "Il mio ragionamento è stato: se posso ordinarlo online, non può essere illegale".
La multa da 450 mila euroCirca due anni fa, secondo quanto riportò la 'Bild', la coppia fu denunciata dalla polizia tedesca per possesso illegale di armi e nel loro appartamento sono stati ritrovati un tirapugni e un taser elettrico. In Germania acquisizione, detenzione e porto di armi da fuoco costituiscono infatti un reato e l'indagine degli inquirenti è durata diversi mesi, fino alla sanzione dello scorso novembre da parte del tribunale: oltre 450 mila euro di multa. Una vicenda che ha trascinato Adeyemi al centro di una bufera mediatica, ben oltre i confini della Bundesliga, ma il giocatore ha voluto chiuderla facendo chiarezza una volta per tutte.
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