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Momento delle due squadre

Il Telekom Baskets Bonn aveva superato con carattere il quarto di finale contro Würzburg, mostrando solidità difensiva e capacità di gestire i momenti delicati della serie. Contro il Bayern, però, il livello si è alzato sensibilmente. Nelle prime due gare della semifinale la formazione gialloblù ha provato a restare agganciata attraverso intensità e organizzazione, ma ha faticato enormemente nella metà campo offensiva. Il dato del 21,7% da tre punti registrato in Gara 2 racconta meglio di qualsiasi altra statistica le difficoltà incontrate contro la difesa bavarese. Davanti al proprio pubblico servirà una prestazione molto più aggressiva e coraggiosa per riaprire il confronto.

Ilsi presenta invece con la tranquillità di chi ha saputo rispettare il pronostico. Dopo una Gara 1 più equilibrata del previsto, la squadra bavarese ha alzato il livello nella seconda sfida, imponendo il proprio talento offensivo e la propria profondità di roster. La qualità accumulata durante la stagione tra Bundesliga ed Eurolega continua a fare la differenza nei momenti chiave. Anche senza alcune rotazioni al completo, il Bayern ha dimostrato di possedere numerose soluzioni offensive e una capacità di adattamento che poche squadre possono vantare a questo livello. Con il 2-0 in tasca, l'obiettivo è ora evitare qualsiasi rilassamento e chiudere rapidamente la pratica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BONN-BAYERN MONACO CLICCA SU BET365.

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