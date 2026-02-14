Il dato dei gol segnati dal Valencia è a dir poco preoccupante. Negli ultimi 37 anni non era mai accaduto che arrivasse a marcare solo 23 volte in altrettante partite disputate.

Francesco Lovino Redattore 14 febbraio - 11:52

Non è una stagione da incorniciare per il Valencia. Una scarsissima vena offensiva sta penalizzando i giallorossi inchiodati al diciassettesimo posto in classifica. A preoccupare è proprio il dato sui gol segnati, davvero pochi per sperare in una salvezza tranquilla.

Valencia, che guaio: 23 gol in 23 partite! — È un record, a suo modo, quello stabilito dal Valencia in questa stagione. 23 sono i gol segnati, 23 le partite disputate, 23 i punti conquistati. Come a dire che ogni gol, segnato in una singola partita, ha fruttato appena un punto. In altri termini, se non fosse per i 37 gol concessi, staremmo parlando di una serie di 1-1 ripetuti per 23 volte.

Al netto della fortuita coincidenza, il Murcielago ha bisogno di ben altro per invertire la rotta e raggiungere il proprio obiettivo. Nella stagione 1988-1989 i gol segnati furono addirittura 22, uno in meno a quelli attuali. Eppure quella squadra aveva una solidità difensiva tale da reggere la sterilità in attacco. Non a caso, lottava per andare in Europa.

Oggi le cose vanno decisamente peggio. Nelle stagioni 2018-2019 e 2024-2025 ci si è andati molto vicino, segnando 24 gol, appena uno in più di quelli di oggi.

La classifica preoccupa: obiettivo salvezza — Sconfitto 0-2 dal Real Madrid nell'ultimo turno di campionato, il Valencia è atteso dall'incrocio salvezza col Levante. Gara che si preannuncia molto equilibrata, stando alle previsioni dei bookmakers.

Reduci da tre sconfitte di fila, considerando anche l'1-2 subito dall'Athletic Bilbao in Copa del Rey, i bianconeri hanno solo un punto di vantaggio sul Rayo Vallecano che però deve ancora giocare la sua partita. In caso di successo, dunque, il Rayo scavalcherebbe il Valencia.

Miglior marcatore della squadra rimane Hugo Duro con 7 reti segnate, il 30,4% di quelle complessive. L'ultimo gol dello spagnolo è arrivato lo scorso 24 gennaio, nella vittoria per 3-2 contro l'Espanyol.