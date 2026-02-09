Carvajal continua a non giocare. Il capitano può diventare un caso in casa Real Madrid?

Federico Iezzi Collaboratore 9 febbraio - 17:15

Dani Carvajal sta diventando un caso per il Real Madrid? Se lo chiedono in tanti, visto che la sua gestione continua a suscitare dubbi e perplessità. Il difensore si è da tempo ripreso da un infortunio ma Arbeloa non sembra considerarlo e lo avrebbe addirittura relegato a terza scelta sulla corsia destra. La gestione del capitano dei blancos può facilmente diventare un caso e una grossa gatta da pelare nello spogliatoio del Real.

MADRID, SPAGNA - 17 SETTEMBRE: Daniel Carvajal del Real Madrid saluta i tifosi durante il riscaldamento prima della partita della Fase a gironi di UEFA Champions League 2024/25 tra Real Madrid CF e VfB Stuttgart all'Estadio Santiago Bernabeu, il 17 settembre 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il caso Carvajal — Da settimane, ormai, il capitano del Real Madrid si è ripreso da un infortunio. Ma continua a non scendere in campo: Arbeloa, infatti, pare non considerarlo. Nell'ultimo match di Liga, contro il Valencia, il tecnico dei blancos gli ha preferito David Jimenez e Trent Alexander-Arnold. Il capitano del Real Madrid è rimasto in panchina tutto il match e non si è nemmeno riscaldato, come hanno notato tifosi e osservatori. Una altra cosa ha attirato l'attenzione di tutti: dopo la partita Carvajal è rimasto sul campo a parlare, per qualche minuto, con il preparatore atletico Pintus. Nella conversazione Carvajal appariva preoccupato e questo non ha fatto che aumentare dubbi e domande questa strana vicenda.

Un problema per il Real Madrid? — Il capitano del Real potrebbe diventare un problema nel prossimo futuro? Il giocatore è chiaramente in grado di giocare. Dal punto di vista fisico è pronto. Arbeloa, però, continua a non schierarlo, senza un motivo apparente. La questione può sicuramente diventare scottante. Si tratta di un giocatore importante, più che vincente. Un uomo chiave anche in Nazionale. E con il contratto in scadenza al 30 giugno. Che l'epoca di Carvajal in maglia bianca stia giungendo al termine? Di certo c'è che il Real Madrid sta attraversando una fase complessa e difficile, fatta di difficoltà e problemi, e che questo è solo l'ultimo tassello che si è aggiunto ad un mosaico di questioni problematiche.