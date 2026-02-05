La sua capacità di decidere le partite quasi da solo ricorda i momenti più alti della sua carriera, ma con una maturità e una costanza mai viste prima

Samuele Dello Monaco 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 19:02)

Se c'era qualche dubbio sull'adattamento di Marco Asensio al calcio turco, i numeri e le prestazioni di questa stagione hanno spazzato via ogni perplessità. Il fantasista maiorchino non si è limitato a integrarsi: ha preso letteralmente per mano il Fenerbahçe, diventandone il leader tecnico ed emotivo indiscusso.

Numeri da capogiro Con 9 gol e 7 assist già messi a referto, Asensio ha raggiunto livelli di produttività che al Real Madrid aveva toccato solo in intere stagioni, ma qui lo ha fatto con una rapidità disarmante. La sua influenza sul gioco offensivo della squadra di Istanbul è totale.

Non è più solo un giocatore di classe che appare a sprazzi, ma una macchina da bonus che garantisce continuità di rendimento, quella continuità che spesso gli era stata contestata in Spagna.

La rinascita di Asensio — Ciò che colpisce maggiormente non è solo la quantità, ma il "peso specifico" delle sue giocate. Asensio viene descritto come un vero e proprio "salvatore" per il club gialloblù. I suoi gol non sono "riempitivi" in goleade scontate, ma arrivano quasi sempre nei momenti cruciali delle partite, sbloccando risultati fermi sullo 0-0 o ribaltando situazioni svantaggiose. Le sue reti stanno portando punti pesanti che mantengono il Fenerbahçe in piena corsa per il titolo, trasformando partite complicate in vittorie fondamentali grazie al suo mancino letale.

La stampa spagnola non usa mezzi termini: "Il miglior Asensio è tornato". Lontano dalle pressioni del Santiago Bernabéu e trovato un ambiente che lo ha messo al centro del villaggio, il giocatore ha risposto con una leadership tecnica che sta facendo impazzire i tifosi turchi. La sua capacità di decidere le partite quasi da solo ricorda i momenti più alti della sua carriera, ma con una maturità e una costanza mai viste prima.

L'avventura turca di Marco Asensio si sta rivelando una scommessa vincente su tutta la linea. Il Fenerbahçe ha trovato il fuoriclasse che cercava, e Asensio ha trovato il palcoscenico ideale per dimostrare di essere ancora uno dei talenti più cristallini del calcio europeo