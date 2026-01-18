Alanyaspor-Fenerbahce: dove vedere la Superlig in Streaming e in Tv

Alanyaspor-Fenerbahce: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superlig su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 gennaio - 00:42

La sfida tra Alanyaspor e Fenerbahce mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi. Da una parte c’è un Alanyaspor solido ma poco brillante, dall’altra un Fenerbahce lanciato nella corsa al titolo e ancora imbattuto in campionato.

Qui Alanyaspor — L’Alanyaspor arriva a questo match con una stagione improntata soprattutto all’equilibrio. I numerosi pareggi spiegano bene l’identità della squadra di João Pereira: difesa organizzata, ritmo controllato e difficoltà evidenti nella produzione offensiva.

I numeri parlano chiaro: meno di un gol segnato di media nelle ultime dieci partite e pochissime gare con over 2.5. In casa i gialloverdi concedono pochissimo, ma allo stesso tempo faticano a essere incisivi, affidandosi a spunti individuali di Ui-Jo Hwang o Güven Yalçın più che a un gioco continuo.

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahce, invece, arriva a GAIN Park Stadyumu con grande fiducia. La squadra di Domenico Tedesco è imbattuta dopo 17 giornate, ha il secondo miglior attacco del campionato e un reparto offensivo di altissimo livello per la Super Lig.

Talisca, Asensio e Jhon Durán garantiscono qualità, gol e soluzioni diverse, mentre il centrocampo con Fred e İsmail Yüksek assicura equilibrio e controllo del possesso. Anche lontano da casa il Fener mantiene standard molto elevati, segnando oltre due gol di media e concedendo relativamente poco.

Probabili formazioni — ALANYASPOR (3-4-2-1): Taskiran; Aliti, Akdag, Aksoy; Hadergjonaj, Janvier, Makouta Ruan; Hwang, Karaca; Yalcin.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Müldür, Skriniar, Söyüncü, Oosterwolde; Fred, Yüksek; Nene, Asensio, Aktürkoglu; Jhon Durán.

