Guimaraes-Porto: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

La Liga Portugal propone uno dei match più attesi del weekend: al Dom Afonso Henriques il Vitória Guimarães ospita la capolista FC Porto nella gara serale di domenica 18 gennaio (ore 21:30). Una sfida che mette a confronto entusiasmo e solidità: da una parte i padroni di casa, galvanizzati dal recente trionfo in Coppa di Lega, dall’altra una squadra che sta dominando il campionato con numeri impressionanti.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Vitoria Guimaraes — Il Vitória Guimarães si affaccia alla seconda metà di stagione con rinnovata fiducia. Il successo nella Taça da Liga, conquistato battendo il Braga in finale, ha dato una spinta importante sia sul piano mentale che su quello dell’autostima. In campionato, però, il rendimento resta altalenante: settimo posto e zona Europa ancora nel mirino, ma con margini di errore ridotti.

La squadra ha mostrato buone qualità soprattutto tra le mura amiche, dove intensità e organizzazione non mancano. L’eliminazione del Porto in semifinale di Coppa di Lega, avvenuta a inizio stagione, rappresenta un precedente incoraggiante. Pesano però alcune assenze: Rivas è out per infortunio, mentre Nélson Oliveira è squalificato. L’allenatore dovrebbe confermare gran parte dell’undici che ha alzato il trofeo.

Qui Porto — Il FC Porto arriva a Guimarães con lo status di squadra dominante del campionato. I numeri parlano chiaro: imbattuti in Liga, miglior attacco e miglior difesa, una continuità che non conosce flessioni. La vittoria di misura contro il Benfica in coppa ha ulteriormente rafforzato la percezione di una squadra matura e cinica.

Lontano da casa, i dragoni hanno costruito una striscia impressionante di successi, dimostrando di saper gestire anche i contesti più ostili. Non mancano le assenze – tra infortuni e squalifiche – ma la profondità della rosa consente al tecnico di mantenere elevato il livello competitivo. Il Porto resta una macchina organizzata, capace di colpire in qualsiasi momento della partita.

Probabili formazioni — Vitória Guimarães (4-3-3): Charles, Strata, Nóbrega, Abascal, Maga, Diogo Sousa, Gonçalo Nogueira, Telmo Arcanjo, Beni, Noah Saviolo, Gustavo Silva.

Porto (4-3-3): Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Bednarek, Kiwior, Froholdt, Varela, Gabriel Veiga, Pepê, Omorodion, Rodrigo Mora

