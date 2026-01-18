Stoccarda-Union Berlino: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Stoccarda-Union Berlino: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 gennaio - 00:06

Alla MHPArenalo Stoccarda ospita l’Union Berlino in un match che vale molto più dei tre punti: da una parte il sogno Champions che prende sempre più forma, dall’altra una squadra solida ma con ambizioni più contenute. Domenica pomeriggio, alle 15:30, il campo dirà se la classifica di Bundesliga sta dicendo la verità.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Stoccarda-Union Berlino:

Qui Stoccarda — Il tempo ha ribaltato completamente gli equilibri rispetto alla gara d’andata. Lo Stoccarda, sconfitto ad agosto, oggi è una delle realtà più convincenti del campionato. Il quarto posto in classifica non è frutto del caso, ma di un lavoro continuo fatto di gioco, intensità e individualità capaci di spostare gli equilibri.

In casa, poi, il rendimento è quasi impeccabile: poche sbavature e una sola vera macchia, la sconfitta contro il Bayern Monaco, che per valori e profondità di rosa rappresenta un discorso a parte. L’obiettivo, arrivati a questo punto della stagione, è chiaro e nemmeno troppo nascosto: restare tra le prime quattro e giocarsi la Champions League il prossimo anno.

Qui Union Berlino — Discorso diverso per l’Union Berlino, che sta comunque disputando una stagione ordinata e senza particolari scossoni. La squadra della capitale ha trovato una buona continuità di risultati, ma il salto verso l’Europa resta complicato: sei punti di distanza dal sesto posto non sono pochi e la sensazione è che servirebbe qualcosa in più, soprattutto contro le big.

L’Union è compatto, organizzato, ma quando il livello dell’avversario si alza tende a soffrire, soprattutto lontano dal proprio stadio. La partita di Stoccarda rappresenta un banco di prova importante, ma anche un ostacolo difficile da superare.

Probabili formazioni — STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Hendricks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Jeong, Burke; Ilic.

