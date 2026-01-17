derbyderbyderby streaming Dove vedere Lakers-Raptors in diretta TV: streaming gratis NBA e formazioni

BASKET IN STREAMING

Dove vedere Lakers-Raptors in diretta TV: streaming gratis NBA e formazioni

Dove vedere Lakers-Raptors in diretta TV: streaming gratis NBA e formazioni - immagine 1
Segui Lakers-Raptorsin streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Redazione Derby Derby Derby

Il weekend di NBA si chiude col big match fra Lakers e Raptors. La sfida della Crypto.com Arena infatti mette di fronte di formazioni lanciatissime in zona playoff con i californiani sesti ad oveest e i canadesi quarti ad est. Palla a due domenica 18 gennaio alle ore 3,30 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Guarda ora Lakers-Raptors gratuitamente in live streaming su SISAL

Segui tutta l'NBA in diretta streaming gratis su GOLDBET

Vivi le emozioni di Lakers-Raptors in streaming live senza pagare su LOTTOMATICA

Dove vedere Lakers-Raptors in diretta TV e streaming gratis

—  

Lakers-Raptors sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Lakers-Raptors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Lakers-Raptors in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Lakers-Raptors nella sezione Live Streaming.

    • Lakers-Raptors, preview del match

    —  

    Momento complicato per i Lakers che nonostante le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate sono ancora in testa alla pacific division ma tallonati da vicino dai Suns. I losangelini, che hanno in Doncic il miglior realizzatore assoluto della lega arrivano dal pesante ko 117-135 in casa contro gli Hornets.

    Anche i Raptors non stanno passando un mmento brillantissimo con 3 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate. I canadesi con un record di 25W e 18L sono terzi nella super competitiva atlantic division. Toronto arriva dalla sconfitta interna agli overtime contro i Clippers. In stagione le due squadre si sono affrontate già a dicembre a campi invertiti con vittoria dei Lakers 123-120.

    Dove vedere Lakers-Raptors in diretta TV: streaming gratis NBA e formazioni- immagine 5
    Toronto Raptors quarta forza ad est (Photo by Takashi Aoyama/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Lakers-Raptors

    —  

    Lakers sul parquet con Doncic playmaker, Smart guardia, LaRavia ala piccola, James ala grande e Ayton centro. Raptors che scelgono Shead play, Agbaji guardia, Ingram e Barnes ali e Murray numero 5.

    LOS ANGEKES LAKERS - Doncic, Smart, LaRavia, James, Ayton. All. Redick

    TORONTO RAPTORS - Shead, Agbaji, Ingram, Barnes, Murray. All. Rajakovic

    Non perdere l’occasione di seguire Lakers-Raptors in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi a GOLDBET, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dell'NBA

    Vivi ogni canestro canestro di Lakers-Raptors in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Real Sociedad-Barcellona live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV
    Dove guardare Cantù-Brescia di LBA in diretta TV: streaming gratis e formazioni

    © RIPRODUZIONE RISERVATA