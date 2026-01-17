Segui Lakers-Raptorsin streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 21:45)

Il weekend di NBA si chiude col big match fra Lakers e Raptors. La sfida della Crypto.com Arena infatti mette di fronte di formazioni lanciatissime in zona playoff con i californiani sesti ad oveest e i canadesi quarti ad est. Palla a due domenica 18 gennaio alle ore 3,30 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Lakers-Raptors in diretta TV e streaming gratis — Lakers-Raptors sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Lakers-Raptors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Lakers-Raptors in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Lakers-Raptors nella sezione Live Streaming.

Lakers-Raptors, preview del match — Momento complicato per i Lakers che nonostante le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate sono ancora in testa alla pacific division ma tallonati da vicino dai Suns. I losangelini, che hanno in Doncic il miglior realizzatore assoluto della lega arrivano dal pesante ko 117-135 in casa contro gli Hornets.

Anche i Raptors non stanno passando un mmento brillantissimo con 3 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate. I canadesi con un record di 25W e 18L sono terzi nella super competitiva atlantic division. Toronto arriva dalla sconfitta interna agli overtime contro i Clippers. In stagione le due squadre si sono affrontate già a dicembre a campi invertiti con vittoria dei Lakers 123-120.

I probabili quintetti di partenza di Lakers-Raptors — Lakers sul parquet con Doncic playmaker, Smart guardia, LaRavia ala piccola, James ala grande e Ayton centro. Raptors che scelgono Shead play, Agbaji guardia, Ingram e Barnes ali e Murray numero 5.

LOS ANGEKES LAKERS - Doncic, Smart, LaRavia, James, Ayton. All. Redick

TORONTO RAPTORS - Shead, Agbaji, Ingram, Barnes, Murray. All. Rajakovic