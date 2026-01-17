Real Sociedad-Barcellona live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV

Segui Real Sociedad-Atletico in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 21:03)

La domenica di Liga si chiude alle ore 21 con la sfida della Real Arena di San Sebastian fra la Real Sociedad e Barcellona. La gara vede la capolista giocare sul campo della dodicesima in classifica in un match però per nulla scontato.

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi? Hai 3 scelte:

Dove vedere Real Sociedad-Barcellona in diretta TV e streaming gratis — Real Sociedad-Barcellona sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Real Sociedad-Barcellona in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Real Sociedad-Barcellona nella sezione Live Streaming.

Tutto quello che devi sapere su Real Sociedad-Barcellona — Stagione finora anonima quella della Real Sociedad che con un ruolino di marcia di 5 vinte, 6 pareggiate e 8 perse, con i suoi 21 punti è più vicino alla zona retrocessione (+4) rispetto a quanto non sia distante dalla zona europea (-8). Nell'ultimo weekend i baschi hanno vinto 2-1 in casa del Getafe con rete decisiva di Aramburu al 96esimo.

Dopo aver alzato al Supercoppa in faccia ai rivali del Real Madrid, il Barcellona è chiamato a rimettere un pò di distanza fra sè e i blancos al momento a -1. La marcia dei catalani parla di 16 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con l'attacco più prolifico (53 goal segnati). I blaugrana sono in filotto positivo e arrivano dal successo 2-0 nel derby contro l'Espanyol. Nel girone di andata a settembre a campi invertiti vittoria 2-1 del Barcellona.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Barcellona — Modulo 4-4-2 per i padroni di casa: Remiro in porta, difesa a quattro con Aramburu, Martin, Caleta e Gomez; mediana con Kubo, Turrientes, Soler e Guedes; attacco con Medez e Oyarzabal. Barcellona che risponde col 4-2-3-1: J.Garcia fra i pali;Kounde, Cubarsi, E.Garcia e Balde; Pedri e De Jong in mediana; Yamal, Fermin e Rashford e Lewandowski in attacco.

REAL SOCIEDAD (4-4-2) - Remiro; Aramburu, Martin, Caleta, Gomez; Kubo, Turrientes, Soler, Guedes; Medez, Oyarzabal. All. Matarazzo.

BARCELLONA (4-2-3-1) - J.Garcia;Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Lewandowski. All. Flick