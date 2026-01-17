Segui Bologna-Treviso in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.

17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 19:28)

Virtus Bologna e Treviso si sfidano domenica 18 gennaio con palla a due alle ore 19 per la 16esima giornata del massimo campionato italiano di basket. Alla Segafredo Arena la capolista ospita i veneti invischiati nelle parti basse della classifica.

Scegli uno dei i 3 modi che per vedere il match:

Dove vedere Bologna-Treviso in diretta TV e streaming gratis — Bologna-Treviso sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, incluso tutto il campionato di basket italiano. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Bologna-Treviso sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e DAZN, ma per queste la piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bologna-Treviso in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bologna-Treviso nella sezione Live Streaming.

Bologna-Treviso, come arrivano i due team al match — La Virtus Bologna comanda la classifica con 12 vittorie e 2 sole sconfitte alla pari di Brescia che sarà impegnata nella trasferta di Cantù. Gli emiliani arrivano dalla bella vittoria in Eurolega 80-72 in casa del Dubai mentre in campionato le v nere hanno collezionato 3 successi di fila. Nello scorso turno è arrivato il successo interno 81-75 a Venezia con Morgan top scorer con 17 punti.

Ben differente la situazione di Treviso attualmente ultima in classifica con 6 punti assieme a Cantù. I veneti però arrivano dal bel successo interno 86-83 contro Varese con uno Steward infermabile con 34 punti a tabellino. Bologna ha vinto tutti gli ultimi 5 scontri diretti contro gli avversari.

I probabili quintetti di partenza di Bologna-Treviso — Padroni di casa con Jallow playmaker, Taylor guardia, Akele ala piccola, Edwards ala grande e Alston centro. Treviso risponde con Abdur play, Weber guardia, Olisevicius e Pinkins ali con Radosevic numero 5.

VIRTUS BOLOGNA - Jallow, Taylor, Akele, Edwards, Alston. All. Ivanovic

TREVISO - Abdur, Weber, Olisevicius, Pinkins, Radosevic. All. Nicola