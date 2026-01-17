derbyderbyderby streaming Streaming Bologna-Treviso LBA | Diretta TV e dove guardare la partita gratis

BASKET IN STREAMING

Streaming Bologna-Treviso LBA | Diretta TV e dove guardare la partita gratis

Streaming Bologna-Treviso LBA | Diretta TV e dove guardare la partita gratis - immagine 1
Segui Bologna-Treviso in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.
Redazione Derby Derby Derby

Virtus Bologna e Treviso si sfidano domenica 18 gennaio con palla a due alle ore 19 per la 16esima giornata del massimo campionato italiano di basket. Alla Segafredo Arena la capolista ospita i veneti invischiati nelle parti basse della classifica.

Scegli uno dei i 3 modi che per vedere il match:

Guarda ora Bologna-Treviso gratuitamente in live streaming su SISAL

Segui tutta la Serie A di basket in diretta streaming gratis su GOLDBET

Vivi le emozioni di Bologna-Treviso in streaming live senza pagare su LOTTOMATICA

Dove vedere Bologna-Treviso in diretta TV e streaming gratis

—  

Bologna-Treviso sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, incluso tutto il campionato di basket italiano. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Bologna-Treviso sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e DAZN, ma per queste la piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bologna-Treviso in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Bologna-Treviso nella sezione Live Streaming.

    • Bologna-Treviso, come arrivano i due team al match

    —  

    La Virtus Bologna comanda la classifica con 12 vittorie e 2 sole sconfitte alla pari di Brescia che sarà impegnata nella trasferta di Cantù. Gli emiliani arrivano dalla bella vittoria in Eurolega 80-72 in casa del Dubai mentre in campionato le v nere hanno collezionato 3 successi di fila. Nello scorso turno è arrivato il successo interno 81-75 a Venezia con Morgan top scorer con 17 punti.

    Ben differente la situazione di Treviso attualmente ultima in classifica con 6 punti assieme a Cantù. I veneti però arrivano dal bel successo interno 86-83 contro Varese con uno Steward infermabile con 34 punti a tabellino. Bologna ha vinto tutti gli ultimi 5 scontri diretti contro gli avversari.

    Streaming Bologna-Treviso LBA | Diretta TV e dove guardare la partita gratis- immagine 5
    Virtus a caccia della quarta vittoria di fila in campionato (Photo by Luca Sgamellotti/Euroleague/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Bologna-Treviso

    —  

    Padroni di casa con Jallow playmaker, Taylor guardia, Akele ala piccola, Edwards ala grande e Alston centro. Treviso risponde con Abdur play, Weber guardia, Olisevicius e Pinkins ali con Radosevic numero 5.

    VIRTUS BOLOGNA - Jallow, Taylor, Akele, Edwards, Alston. All. Ivanovic

    TREVISO - Abdur, Weber, Olisevicius, Pinkins, Radosevic. All. Nicola

    Non perdere l’occasione di seguire Bologna-Treviso in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi a GOLDBET, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni del grande basket italiano

    Vivi ogni canestro canestro di Bologna-Treviso in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Serie C, Pro Vercelli-Brescia: Diretta live e streaming del match
    Arzignano-Vicenza in diretta streaming: probabili formazioni e dove vedere il derby

    © RIPRODUZIONE RISERVATA