Segui Cantù-Brescia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.

Redazione Derby Derby Derby 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 21:00)

Domenica 18 gennaio alle ore 20 il 16esimo turno di LBA si chiude col derby lombardo Cantù-Brescia. La sfida del PalaDesio è un vero e proprio testa coda fra i lariani ultimi in classifica e la Leonessa in testa a pari merito con Bologna.

Cantù-Brescia sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, incluso tutto il campionato di basket italiano.

Cantù-Brescia sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e DAZN.

Verso Cantù-Brescia, tutte le informazioni utili — Cantù si ritrova ultima in classifica assieme a Treviso con un ruolino di marcia di sole 3 vittorie e 11 sconfitte. Ma con l'esclusione di Trapani, solo una formazione verrà retrocessa in A2. I lariani sono in filotto negativo e nell'ultimo turno hanno perso 84-79 in quel di Trieste nonostante i 20 punti di Ballo.

Brescia, che viaggia son lo stesso ritmo di Bologna, scenderà in campo due ore dopo la Virtus e quindi conoscendo il risultato dei rivali contro Treviso. La Leonessa ha però rallentato un pò il ritmo con 2 ko nelle ultime 4 giornate. Nello scorso weekend vittoria 92-86 contto Tortona grazie anche alla doppia doppia di Bilan. Nel girone di andata lo scorso ottobre a campi invertiti successo bresciano 104-94.

I probabili quintetti di partenza di Cantù-Brescia — Cantù in campo con Green playmaker, De Nicolao guardia, Sneed ala piccola, Bortolani ala grande e Ballo centro. Brescia risponde con Ivanovic play, Della Valle guardia, Mobio e Rivers ali con Bilan numero 5.

CANTU' - Green, De Nicolao, Sneed, Bortolani, Ballo. All. Brienza

BRESCIA - Ivanovic, Della Valle, Mobio, Rivers, Bilan. All. Cotelli