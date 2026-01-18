Feyenoord-Sparta: dove vedere il Derby di Rotterdam in Streaming e in TV

Feyenoord-Sparta Rotterdam: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eredivisie su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 gennaio - 00:31

Il derby di Rotterdam non è mai una partita banale, a prescindere dalla classifica. Al De Kuip va in scena una sfida che mette di fronte ambizioni diverse ma identica voglia di incidere: il Feyenoord, lanciato verso l’alta classifica, contro uno Sparta che arriva senza pressioni e con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte. Fischio d’inizio domenica alle 16:45, in un pomeriggio che promette intensità e spettacolo.

Qui Feyenoord — Il Feyenoord si presenta a questo appuntamento da seconda forza del campionato, ma non nel suo momento più brillante. La squadra di Robin van Persie continua a produrre gioco e occasioni, ma negli ultimi turni ha lasciato qualcosa per strada, come dimostra il pareggio esterno contro l’Heerenveen. La qualità offensiva non manca, soprattutto davanti, dove Ueda resta il principale riferimento, ma la fase difensiva concede più del previsto.

In casa il rendimento resta comunque solido e il De Kuip è spesso un fattore decisivo. L’obiettivo è chiaro: restare in scia del PSV e blindare la qualificazione europea, ma per farlo servirà maggiore continuità, soprattutto contro avversari capaci di colpire in ripartenza.

Qui Sparta Rotterdam — Lo Sparta Rotterdam arriva al derby con uno spirito molto più leggero ma non per questo rinunciatario. L’ottavo posto in classifica fotografa una squadra equilibrata, organizzata e difficile da affrontare. La recente vittoria contro l’Heracles ha confermato il buon momento in campionato, anche se l’eliminazione in Coppa d’Olanda ha lasciato qualche scoria.

Lontano da casa, lo Sparta ha spesso dimostrato di saper restare dentro le partite, limitando i danni anche contro avversari più forti. Non segna tantissimo, ma concede poco e si affida molto alla fisicità di Lauritsen e alla compattezza del blocco difensivo.

Probabili formazioni — Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Steijn, Timber; Borges, Ueda, Sauer.

Sparta Rotterdam (4-2-3-1): Drommel, Martes, Velthuis, Martins Indi, Quintero; Kitolano, Santos, van Bergen, van Crooij, Mito; Lauritsen.

