Buone notizie per il Barcellona, che sta per avere di nuovo a disposizione Pablo Gavi. Il calciatore spagnolo, infatti, per diversi mesi ha dovuto vedere il rettangolo verde da lontano a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. A fine settembre, il giocatore nato nel 2004 ha subito un intervento di artroscopia per risolvere questo problema. Adesso, il ritorno in campo del centrocampista è molto vicino e potrebbe aver luogo tra pochi giorni, quando il Barcellona ospiterà al Camp Nou il Siviglia.
Liga Spagnola
Finalmente Gavi, dopo sette mesi ai box potrebbe tornare in campo per Barcellona-Siviglia
Barcellona, Gavi potrebbe giocare contro il Siviglia tornando in campo dopo i mesi ai box—
Tra tre giorni, quindi il 15 marzo, la squadra allenata dal tedesco Hansi Flick affronterà in casa il Siviglia in occasione della ventottesima giornata della Liga Spagnola. Per la sfida che andrà in scena domenica pomeriggio, il tecnico tedesco potrà avere a disposizione Pablo Gavi, tornato tra i convocati già due giorni fa in occasione del match di Champions League contro il Newcastle terminato 1-1. La partita di campionato, come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, potrebbe essere un'ottima occasione per il ritorno in campo del centrocampista che, in questo modo, giocherebbe la prima partita del suo 2026. Tra l'altro, si tratterebbe anche della fine del suo periodo lontano dal rettangolo verde, visto che non gioca dal 23 agosto contro il Levante.
Secondo lo staff tecnico e medico, Gavi è pronto per il ritorno in campo ma, ovviamente, solo per pochi minuti di gioco e ritengono che sia pronto per il match di domenica pomeriggio contro il Siviglia. Tuttavia, in recenti dichiarazioni Flick ha fatto intendere che non vuole correre rischi con il calciatore spagnolo, che ha attraversato mesi difficili anche a causa della dipartita della nonna. Il graduale ritorno in campo di Gavi riporterebbe al Barça qualità che in questi mesi hanno fatto sentire loro mancanza. Il giocatore, infatti, dispone di un'ottima dose di competitività e qualità nel possesso palla.
