Buone notizie per il Barcellona , che sta per avere di nuovo a disposizione Pablo Gavi . Il calciatore spagnolo, infatti, per diversi mesi ha dovuto vedere il rettangolo verde da lontano a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. A fine settembre, il giocatore nato nel 2004 ha subito un intervento di artroscopia per risolvere questo problema. Adesso, il ritorno in campo del centrocampista è molto vicino e potrebbe aver luogo tra pochi giorni, quando il Barcellona ospiterà al Camp Nou il Siviglia .

Secondo lo staff tecnico e medico, Gavi è pronto per il ritorno in campo ma, ovviamente, solo per pochi minuti di gioco e ritengono che sia pronto per il match di domenica pomeriggio contro il Siviglia. Tuttavia, in recenti dichiarazioni Flick ha fatto intendere che non vuole correre rischi con il calciatore spagnolo, che ha attraversato mesi difficili anche a causa della dipartita della nonna. Il graduale ritorno in campo di Gavi riporterebbe al Barça qualità che in questi mesi hanno fatto sentire loro mancanza. Il giocatore, infatti, dispone di un'ottima dose di competitività e qualità nel possesso palla.