derbyderbyderby calcio estero Dalla Champions alla League One: tifoso del Barcellona sbaglia St. James’ Park e si ritrova a vedere l’Exeter

DISAVVENTURA VIRALE

Dalla Champions alla League One: tifoso del Barcellona sbaglia St. James’ Park e si ritrova a vedere l’Exeter

Dalla Champions alla League One: tifoso del Barcellona sbaglia St. James’ Park e si ritrova a vedere l’Exeter - immagine 1
Il navigatore lo tradisce clamorosamente. Un sostenitore blaugrana, in trasferta per seguire il Barcellona contro il Newcastle, confonde gli stadi e si ritrova a centinaia di chilometri di distanza ad assistere a un match di League One
Francesco Intorre

Le trasferte europee regalano sempre storie indimenticabili da raccontare. Ma questa volta la disavventura vissuta da un tifoso ha superato i confini della comicità per trasformarsi in una vera e propria leggenda social. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, un accanito sostenitore del Barcellona è volato in Inghilterra con l'intento di assistere alla super sfida della sua squadra del cuore contro il Newcastle. Peccato che, al momento di organizzare il viaggio e impostare il navigatore, la fretta e una diabolica omonimia gli abbiano giocato un brutto scherzo, facendogli sbagliare clamorosamente la destinazione finale.

Tifoso Barcellona
NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 10 MARZO: I tifosi dell'FC Barcelona posano per una foto fuori dallo stadio prima della partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Newcastle United FC e FC Barcelona a St James' Park il 10 marzo 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

L'inganno dell'omonimia: da Newcastle a Exeter per il tifoso del Barcellona

—  

L'errore fatale alla base di questa surreale gita britannica nasce proprio dal nome dello stadio. Il malcapitato tifoso cercava ovviamente il celebre e imponente St. James' Park di Newcastle, tempio storico del calcio inglese e casa dei bianconeri. Tuttavia, nel Regno Unito esiste un altro impianto che porta quasi esattamente lo stesso nome: il St James' Park situato a Exeter, nella contea del Devon, nel profondo sud-ovest dell'Inghilterra. Una svista geografica e logistica colossale che lo ha portato a quasi seicento chilometri di distanza dal match di cartello, catapultandolo in una realtà calcistica completamente diversa, rurale e inaspettata.

La League One al posto delle stelle blaugrana

—  

Giunto a destinazione e resosi conto della clamorosa beffa a poche ore dal fischio d'inizio, al tifoso non è rimasto altro da fare che accettare il proprio destino sportivo con estrema ironia. Invece di ammirare le stelle del suo amato Barcellona sotto i riflettori del grande calcio europeo, si è ritrovato sugli spalti a godersi un ruvido e appassionante match dell'Exeter City, squadra che milita in League One, l'equivalente della nostra Serie C italiana. La sua storia ha fatto rapidamente il giro del web, trasformando un totale disastro organizzativo in una delle storie più romantiche e divertenti di questa stagione calcistica.

