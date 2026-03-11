Il difensore, uscito momentaneamente per dei crampi, è stato invitato dall'arbitro Guida ad attendere per rientrare. A causa del ritardo il Barca si è trovato scoperto in occasione del gol del Newcastle.

Francesco Di Chio 11 marzo - 13:24

Ronald Araujo non ha nascosto la sua rabbia per l'arbitraggio alla fine della sfida tra Barcellona e Newcastle di Champions League ieri sera, terminata 1-1. Il difensore è stato costretto a restare fuori dal campo in occasione del gol di Barnes, gol che aveva portato in vantaggio i Magpies prima del pareggio di Yamal.

Araujo fuori e gol del Newcastle — Il difensore uruguaiano stava soffrendo di crampi nel finale del match contro il Newcastle. Invitato a farsi medicare fuori dal campo, quando ha provato a rientrare in campo è stato fermato dall'arbitro italianoMarco Guida. Col prolungarsi dello stop dietro la linea della rimessa laterale, l'uruguaiano è rientrato in campo ma non ha fatto in tempo a riposizionarsi in difesa. E, il buco lasciato dal centrale ha permesso ad Harvey Barnes di segnare il gol che ha portato in vantaggio il Newcastle. Ovviamente l'accaduto ha generato le proteste del difensore dei blaugrana e della panchina. Polemiche che si sono trascinate anche dopo il fischio finale del match.

Barcellona, Araujo: "Non capisco il regolamento" — Intervistato in zona mista dopo il triplice fischio di Guida, Araujo ha espresso tutto il suo dissenso circa il gol del vantaggio degli inglesi. "Non capisco il regolamento", ha dichiarato l'uruguaiano ai microfoni dei giornalisti. "Non capisco la decisione dell’arbitro, mi ha mandato fuori di nuovo. Così facendo non sono riuscito ad arrivare in area al momento giusto". Cosi si è lamentato il difensore, che poi è stato sostuituito da Xavi Espart subito dopo il gol subito. "Se ho i crampi, posso entrare in campo in piedi o strisciando. Non capisco la decisione dell’arbitro".

Araujo si è detto "contento" perché il Barcellona è riuscito ad agguantare il pareggio all'ultimo respiro, ma ha precisato: "Non abbiamo giocato bene come volevamo." Lasciando un messaggio in vista della gara di ritorno: "Siamo stati intelligenti. In Champions bisogna esserlo." E lancia un appello al Camp Nou: "Ora giochiamo in casa, con i nostri tifosi. Sarà una grande partita"