In una partita giocata in maniera ottimale dai magpies, solo le decisioni arbitrali dell'italiano hanno fermato i bianconeri dal fare risultato in una delle serate più importanti nella storia recente del club inglese

Pietro Rusconi Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 10:08)

A sorpresa, gli ottavi di finale della Champions League '25-26 non hanno portato grande fortuna alle squadre inglesi. Il Liverpool ha perso nella complessa trasferta di Galatasaray per 1-0 (Lemina), mentre il Tottenham ha messo in atto una vera e propria tragedia perdendo 5-2 con l'Atleti, subendo 3 reti nei primi 15 minuti. Il Newcastle paradossalmente, è la squadra che ha avuto il risultato più soddisfacente, giocando contro la squadra più forte.

Infatti, i magpies hanno sfidato il Barcellona al St James' Park in una sfida terminata 1-1. I bianconeri avrebbero anche meritato la vittoria, dopo essere andati in vantaggio con Harvey Barnes al 86'. Tuttavia, il rigore di Lamine Yamal al 96' ha spento l'entusiasmo del Newcastle e ha acceso le polemiche sull'arbitraggio di Marco Guida.

Newcastle contro l'italiano Marco Guida —

Il rigore è stato concesso dall'arbitro italiano per un fallo dell'ex Milan Malick Thiaw su Dani Olmo. Tuttavia, non è tanto l'episodio del penalty ad aver fatto infuriare staff e tifoseria inglese. Infatti l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato così in merito al rigore: "Penso che sia stato un po' debole il tocco, ma Malick ha toccato Dani Olmo. Eravamo ben posizionati, non c'è motivo per subire quel gol. Analizzeremo la partita, ma non voglio che oscuri i 93' precedenti, in cui siamo stati eccellenti".

Comprensivo su questo episodio, l'allenatore dei magpies lo è stato molto meno per quanto riguarda la mancata ammonizione di Lamine Yamal. Dopo aver sofferto la marcatura asfissiante di Lewis Hall, il numero 10 blaugrana ha commesso un fallo di ostruzione, spingendo il terzino inglese a terra. Se Lamine Yamal avesse ricevuto il giallo, avrebbe saltato il ritorno per diffida. La panchina inglese, tra cui Eddie Howe e l'assistente Jason Tindall hanno mostrato parecchio risentimento verso Marco Guida, che li ha rimproverati. Anche il pubblico inglese non ha avuto buone parole per l'arbitro italiano, oggetto di cori tra cui: "Non sei adatto ad arbitrare".

