Il Barcellona è al centro di una bufera per dei pagamenti indirizzati all'arbitro Negreira. Secondo il Real questo è "lo scandalo più grande della storia del calcio" ma Laporta ha risposto ai Blancos.

Francesco Di Chio 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 13:20)

In un intervista rilasciata a El Partidazo De Cope in vista della sua ri-candidatura a presidente del Barcellona, Joan Laporta ha affrontato vari temi. Il principale candidato ha discusso di vari temi, soffermandosi soprattutto sul caso "Negreira". Laporta ha rimandato indietro le accuse al Real Madrid, sottolineando che le azioni del Barcellona sono state compiute nel pieno della legalità.

Il caso "Negreira" — Da qualche giorno il Barcellona si trova al centro di uno scandalo sportivo, il caso "Negreira". I catalani sono sotto l'occhio del ciclone per dei pagamenti sospetti indirizzati ad Enriquez Negreira, vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri dal 1994 al 2018, dal 2016 al 2018. C'è di più però: il quotidiano El Mundo ha insinuato che in realtà Negreira ricevesse questi pagamenti da parte dei blaugrana dal 2001, con una cifra che ammonterebbe intorno agli 8 milioni di euro. Ovviamente la questione non è passata inosservata in casa Real Madrid, con Florentino Perez indicato il caso come "Il piu grande scandalo della storia del calcio". Uno scandalo che, secondo il presidente dei Blancos, rischierebbe di mettere in dubbio l'integrità e la correttezza di uno sport amato come il calcio.

Laporta risponde al Real Madrid — A Joan Laporta, durante l'intervista rilasciata a Cope, è stato chiesto del caso Negreira, e della legalità delle azioni commesse dal Barcellona. Il presidente ha risposto così: "Quello che ha fatto il Barcellona è stato completamente legale". Alla domanda dell'intervistatore, che è rimasto sorpreso da come possa essere legale dare dei soldi ad un arbitro, il candidato ha controbattuto: "Ti posso parlare del periodo in cui sono stato presidente io. E si, è stato tutto fatto nella legalità".

Il Barcellona, secondo Laporta, avrebbe pagato Negreira tramite un'agenzia per ottenere dei report sugli arbitri. "Quello che abbiamo fatto è stato semplicemente pagare per report di scouting e consulenze arbitrali, non era corruzione". Poi conclude, sostenendo che il Barcellona non fosse l'unica squadra a pagare per questo tipo di servizi: "Sono sicuro che anche il Real Madrid lo abbia fatto". Secondo il candidato alla presidenza dei catalani tutte le squadre richiederebbero queste prestazioni da parte degli arbitri, e non ci sarebbe nulla di sbagliato nel farlo.

