LALIGA

Barcellona, Laporta stravede per i suoi: “Follie in caso di rielezione? Solo per i nostri giocatori”

Barcellona, Laporta stravede per i suoi: “Follie in caso di rielezione? Solo per i nostri giocatori” - immagine 1
Occhi solo per i suoi blaugrana! Il presidente uscente e in corsa per tenere la posizione, non promette alcun mercato, ma riconferma i suoi top player
Giammarco Probo
Giammarco Probo

In casa Barcellona, il presidente Laporta è tornato a parlare del discorso per quanto riguarda le nuove elezioni presidenziali. In corsa per la guida del club catalano c'è anche Victor Font, ma Laporta parte da favorito e, in un’intervista concessa a MundoDeportivo, ha affrontato soprattutto il tema che più interessa i tifosi, ovvero il calciomercato.

    • Barcellona, Laporta stravede per i suoi: “Follie in caso di rielezione? Solo per i nostri giocatori”- immagine 2
    Joan Laporta, presidente del Barcellona (Foto di Ramos/Getty Images)

    Laporta, mercato per un'eventuale rielezione?

    —  

    LE PAROLE DI LAPORTA SUL CALCIOMERCATO -"È evidente che il Barça può acquistare giocatori, ma abbiamo già due grandi attaccanti come Ferran e Lewandowski e sono molto soddisfatto di entrambi. Inoltre ci sono altri calciatori che possono ricoprire quel ruolo: Olmo, Rashford e anche Lamine Yamal, che sta diventando molto versatile nel reparto offensivo".

     La possibilità del Barca di investire

    —  

    Il BARCELLONA E LA CHANCE DI UN INVESTITORE - "Quando si tratta di rinforzare una posizione con un investimento importante - che sia un attaccante, un centrocampista, un difensore o un portiere - il Barça ha i mezzi per farlo. Un’altra cosa, però è stabilire se sia davvero necessario. Fare follie sul mercato? Per nessuno. Le farei solo per i giocatori che abbiamo già al Barça".

