Dopo la pesante delusione maturata contro il Tolosa, i gruppi storici della curva sud alzano la voce con un grido d'allarme durissimo contro la società e i giocatori

Francesco Intorre 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 16:32)

Il vulcano del Vélodrome è tornato a eruttare e questa volta la lava rischia di travolgere tutti, dalla dirigenza fino ai giocatori scesi in campo. L'ennesima, pesantissima delusione incassata dall'Olympique Marsiglia contro il Tolosa ha fatto da goccia che ha fatto traboccare il vaso per una piazza che ormai ha esaurito ogni briciolo di pazienza. La crisi tecnica e di risultati dell'OM sembra non avere fine e ha spinto i gruppi storici del Virage Sud, il cuore pulsante e più caldo del tifo marsigliese, a rilasciare un comunicato che suona come un vero e proprio grido d'allarme. Una presa di posizione durissima che fotografa perfettamente la frustrazione di un'intera città, stanca di assistere a prestazioni indegne del blasone del club.

Quindici anni di declino: il "cri du cœur" degli ultras — Il messaggio lanciato dai vertici del Virage Sud non lascia spazio a interpretazioni e colpisce dritto al cuore del problema, parlando esplicitamente di ben quindici anni passati a guardare l'Olympique Marsiglia sprofondare inesorabilmente. I tifosi puntano il dito contro una gestione che, stagione dopo stagione, ha ridimensionato le ambizioni di una delle società più gloriose di Francia. La mancanza di un progetto tecnico solido, unita a campagne acquisti spesso confusionarie e a un atteggiamento in campo ritenuto inaccettabile, ha scavato un solco profondissimo tra la squadra e la sua gente. Il ko contro il Tolosa è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo di amarezza e promesse non mantenute.

Una maglia da onorare e un futuro in bilico — Ora l'ambiente attorno alla squadra è letteralmente esplosivo. I sostenitori chiedono un'assunzione di responsabilità immediata da parte di chi scende in campo, pretendendo che la maglia venga sudata e onorata dal primo all'ultimo minuto, a prescindere dai limiti tecnici. La pressione sui giocatori e sull'allenatore è arrivata a livelli insostenibili e le prossime uscite saranno determinanti per capire se il gruppo avrà la forza nervosa di reagire o se finirà per farsi schiacciare definitivamente dal peso del Vélodrome. Quello che è certo è che il Virage Sud non farà più sconti a nessuno. A Marsiglia il tempo delle scuse è ufficialmente scaduto.

