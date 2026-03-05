Coppa di Francia, Olympique Marsiglia eliminato e record negativo di Beye

Un primato decisamente discutibile per il tecnico dei marsigliesi

Jacopo del Monaco 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 11:04)

Nella giornata di ieri, l'Olympique Marsiglia allenato da Habib Beye ha giocato il match di Coppa di Francia contro il Tolosa. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in occasione dei quarti di finale del torneo nazionale. Al termine dei minuti regolamentari, le due squadre hanno pareggiato 2-2 andando così ai calci di rigori. Presso il Velodrome, la squadra ospite ha avuto la meglio, eliminando i padroni di casa e, di conseguenza, accedendo alla semifinale. Per l'OM, invece, si tratta di un altro obiettivo stagionale sfumato ed il nuovo allenatore diventa il primo nella storia della competizione ad aver ottenuto un record negativo.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Olympique Marsiglia eliminato dalla Coppa di Francia e record negativo per il tecnico senegalese — Ieri sera, presso il Velodrome, ha avuto luogo il quarto di finale della coppa francese che ha messo di fronte l'Olympique Marsiglia ed il Tolosa. Dopo due minuti di gioco, la squadra di casa sblocca il risultato grazie al rigore realizzato dal Mason Greenwood ma, undici minuti più tardi, gli ospiti trovano il gol del momentaneo 1-1 grazie all'esterno sinistro Yann Gboho. Nel corso della ripresa, per la precisione al 56', i marsigliesi tornano in vantaggio con la rete da fuori area dell'ex Feyenoord Igor Paixão. Quattro minuti dopo, sugli sviluppi del calcio d'angolo, i biancoviola pareggiano di nuovo col difensore Charlie Cresswell.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Visto che, al termine dei minuti regolamentari, le due squadre erano sul punteggio di 2-2, i calci di rigore hanno deciso la semifinalista della Coppa di Francia. Alla fine, il Tolosa ha avuto la meglio grazie al portiere Haug, che ha parato il rigore di Balerdi, ed all'errore di Nwaneri, il quale ha tirato sopra la traversa. Con quest'eliminazione, l'Olympique Marsiglia ha perso la possibilità di portare a casa un titolo in questa stagione fatta di alti e bassi.

Tra l'altro, il tecnico dell'OM Beye ha ottenuto un record più unico che raro nella competizione. Il sito francese RMC Sport, infatti, ha riportato che il senegalese è diventato il primo allenatore ad essere eliminato dalla Coppa di Francia con due squadre diverse nella stessa edizione, per di più nel giro di un mese. Prima di ieri sera, Beye è stato eliminato dal torneo un mese fa proprio dal Marsiglia quando allenava lo Stade Rennais.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.