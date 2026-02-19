UFFICIALE: Habib Beye è il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia

L'ex calciatore senegalese torna nella squadra della quale ha vestito la maglia dal 2003 al 2007, anni in cui ha vinto la Coppa Intertoto

Jacopo del Monaco 19 febbraio - 09:58

In un periodo pieno di caos, l'Olympique Marsiglia ha ufficializzato l'arrivo di Habib Beye come nuovo allenatore della Prima Squadra. Dopo l'addio di Roberto De Zerbi, decisione presa di comune accordo con la dirigenza, la squadra fella Ligue 1 ha scelto di puntare sull'ex difensore senegalese nato nel 1977. Per lui, tra l'altro, si parla di un ritorno visto che dal 2003 al 2007 ha vestito la maglia dell'OM con cui ha vinto la Coppa Intertoto nel 2005.

Habib Beye nuovo tecnico dell'Olympique Marsiglia: il comunicato ufficiale — Durante la sua carriera da giocare, Beye ha vestito diverse maglie. A quella del Marsiglia si aggiungono anche Paris Saint-Germain, Strasburgo, Newcastle, Aston Villa e Doncaster dove ha concluso la carriera nel 2012. Con la Nazionale Senegalese è arrivato secondo nell'edizione della Coppa d'Africa disputata nel 2002. Beye ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2021 alla Red Star, squadra della terza serie francese. A fine gennaio dello scorso anno, passa allo Stade Rennais dove prende il posto di Jorge Sampaoli. Ieri l'OM ha ufficializzato il suo arrivo ed ecco, quindi, il comunicato ufficiale del club:

"L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare la nomina di Habib Beye ad allenatore della squadra professionistica. Beye ha tracciato una carriera unica nel calcio francese, prima come giocatore combattivo e rispettato, poi come allenatore ambizioso e riflessivo.

Nel 2003, si unì all'Olympique Marsiglia, segnando una svolta decisiva nella sua carriera. In un ambiente esigente, portò il suo gioco ad un livello superiore. A Marsiglia, il nazionale senegalese divenne più di un semplice difensore: incarnava lo spirito combattivo e la mentalità da guerriero che i tifosi dell'Olympique si aspettavano".

"La sua influenza è cresciuta nel corso delle stagioni, fino a quando non gli è stata conferita la fascia di capitano. Questa responsabilità è stata una testimonianza della sua importanza nello spogliatoio. Il suo periodo a Marsiglia è stato caratterizzato da una notevole costanza e da un forte rapporto con i tifosi. Quest'ultimi hanno elogiato molte delle sue qualità, come l'impegno, la professionalità e l'attaccamento alla maglia.

Mercoledì 18 febbraio 2026 segna il ritorno di Habib Beye all'Olympique de Marseille. Dal verde dell'Orange Vélodrome alla linea laterale dello stadio Boulevard Michelet, sembra aver chiuso il cerchio, ma la parte più difficile deve probabilmente ancora arrivare, con gli stessi principi guida che hanno accompagnato la sua carriera da giocatore: leadership, duro lavoro e passione".