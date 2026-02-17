Brest-Marsiglia: lo streaming gratis del match di Ligue1

Il sipario della 23ª giornata di Ligue 1 si apre al Stade Francis-Le Blé, dove si gioca Brest-Marsiglia. Calcio d’inizio fissato per venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:45. La classifica racconta due ambizioni diverse: Brest dodicesimo con 27 punti, ancora a ridosso della zona calda; Marsiglia quarto a quota 40, pienamente in corsa per un piazzamento europeo.
Il Brest vive una stagione altalenante. Con 29 gol segnati e 34 subiti, la squadra di Éric Roy ha mostrato buona capacità offensiva ma troppe incertezze difensive. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e due sconfitte. Il Marsiglia arriva con maggiore qualità e profondità di rosa. I 48 gol segnati testimoniano un attacco tra i più prolifici del campionato. Nelle ultime cinque gare il rendimento non è stato perfetto, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, ma la squadra di Jacques Abardonado resta solida nelle zone alte della classifica
Dove vedere Brest-Marsiglia in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
