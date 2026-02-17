Brest-Marsiglia: lo streaming gratis del match di Ligue1

Il Brest vive una stagione altalenante. Con 29 gol segnati e 34 subiti, la squadra di Éric Roy ha mostrato buona capacità offensiva ma troppe incertezze difensive. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e due sconfitte. Il Marsiglia arriva con maggiore qualità e profondità di rosa. I 48 gol segnati testimoniano un attacco tra i più prolifici del campionato. Nelle ultime cinque gare il rendimento non è stato perfetto, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, ma la squadra di Jacques Abardonado resta solida nelle zone alte della classifica