Le fiamme attorno a Marsiglia continuano a bruciare: dopo l'addio di De Zerbi e il ripensamento di Benatia, ora è il giovane presidente spagnolo ad essere pronto a lasciare

Pietro Rusconi Redattore 18 febbraio - 20:20

Non c'è pace sulla Costa Azzurra. Una situazione ordinaria per la città di Marsiglia, costantemente in subbuglio per l'importanza del proprio porto. È uno dei tanti luoghi che rispecchia in maniera totale il sentimento e le passioni cittadine attraverso la squadra di calcio. Perciò l'OM è un club costantemente sull'orlo della follia, dove il tifo bruciante e passionale pone sempre grande pressione sui successi della squadra.

Gli ultimi anni sono stati una dimostrazione plateale dell'enorme difficoltà che si ha nel gestire questo storico club francese. Chi ha provato sulla propria pelle l'onore e l'onere di dirigere il caos marsigliese è Pablo Longoria, ex conoscenza italiana (Atalanta, Sassuolo e Juventus) e attuale presidente dell'OM. La situazione problematica nata con la rescissione di De Zerbi e la confusione attorno a Benatia ha coinvolto anche lo spagnolo, ad un passo anche lui dall'addio.

Chi è Pablo Longoria — Pablo Longoria, dopo una grande storia da scout in giro per l'Europa (Spagna, Portogallo, Italia, Inghilterra) è approdato all'OM nel 2020, rivestendo il ruolo di DS. Lo spagnolo scala così in fretta la gerarchia dirigenziale che nel 2021 diventa già presidente della squadra francese. Dal 2021 si sono succeduti problemi su problemi e allenatori su allenatori, alimentando caos ad ogni cambiamento (Tudor e Marcelino ne sanno qualcosa). Nell'estate 2024 è arrivata la svolta con Benatia DS e De Zerbi allenatore. Con questo triumvirato, affiatato come visto nella serie YouTube del Marsiglia, i tifosi per la prima volta dopo anni hanno pensato di aver trovato un grande progetto con discreta stabilità.

Tuttavia, la realtà dei fatti è che dopo un ottimo secondo posto conquistato lo scorso anno, il trio della rinascita si è già sciolto. Con De Zerbi andato e il DS marocchino partente in estate, anche Pablo Longoria è molto vicino all'addio immediato. L'ex DS non avrebbe digerito il ridimensionamento del suo ruolo assegnatogli dal proprietario dell'OM Frank McCourt. Declassato ad un semplice ruolo istituzionale di rappresentanza, Longoria avrebbe così deciso di trattare per l'abbandono immediato del progetto francese.