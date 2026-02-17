Colpo di scena all’Olympique Marsiglia: Benatia resta fino a giugno

Medhi Benatia rimarrà il direttore sportivo dell' Olympique Marsiglia . L'annuncio ufficiale è arrivato oggi, martedì 17 febbraio 2026, solo due giorni dopo che l'ex calciatore, ora dirigente, aveva rassegnato le sue dimissioni . Il ruolo del presidente Pablo Longoria, invece, si concentrerà esclusivamente sulle "responsabilità istituzionali".

Benatia, le dimissioni possono attendere: la nota dell'Olympique Marsiglia

"Nel rispetto delle sue responsabilità verso la società, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo periodo di preavviso fino a giugno 2026, e di gestire tutte le attività sportive", recita la nota ufficiale del club. In parallelo, verranno fatte anche delle modifiche all'area di competenza del presidente Pablo Longoria, che non avrà più influenza sulle questioni sportive. Stando a quanto dichiarato, infatti, Longoria "si concentrerà sulle sue responsabilità istituzionali, al fine di rappresentare la squadra negli organismi francesi e, in particolare, europei".

Benatia, l'uomo chiave per il progetto Del resto, stando a quanto riportato da RMC Sport, la proprietà sarebbe pienamente soddisfatta del lavoro svolto sin qui dall'ex difensore franco-marocchino, Tanto che l'azionista statunitense Frank McCourt, di ritorno in terra francese per gestire la crisi, vorrebbe proprio lui come uomo chiave del progetto. L'arrivo di Benatia avrebbe portato dei buoni introiti, tali da renderlo praticamente indispensabile alla squadra dal punto di vista economico. L'ex calciatore, arrivato a Marsiglia nel novembre 2023 in qualità di consigliere sportivo di Longoria, ha iniziato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo dal gennaio dello scorso anno.

La presa di posizione di McCourt risulta comunque molto chiara da quanto si legge nel comunicato diramato dall'Olympique: "Come proprietario del club, è mia responsabilità far sì che possa continuare a inseguire gli obiettivi stagionali, in particolare la qualificazione alla prossima Champions League e un percorso memorabile in Coppa di Francia. Presto verrà annunciata la nomina di un nuovo allenatore con l'approvazione e supervisione di Benatia". Quindi ha concluso: "Le mie ambizioni rimangono invariate. Collaboriamo tutti insieme al servizio dell'Olympique Marsiglia".

Per il momento, insomma, la crisi sembra essere stata gestita e contenuta. E tra non molto, arriveranno altre novità.