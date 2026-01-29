L'ex difensore di Roma e Juventus non ha preso bene quanto accaduto ieri e spera che ciò possa avere conseguenze sulla stagione

Jacopo del Monaco 29 gennaio - 10:09

Da un anno, Mehdi Benatia ricopre il ruolo di direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. Tuttavia, nella giornata di ieri la sua squadra ha salutato anzitempo la Champions League avendo perso 3-0 in casa del Club Bruges. Tra l'altro, i francesi stavano per qualificarsi ai Play-off ma la rete di Trubin del Benfica contro il Real Madrid ha sancito la loro eliminazione dalla massima competizione europea. Al termine dell'incontro, l'ex difensore centrale non ha avuto peli sulla lingua e con le sue dichiarazioni ha messo in mostra tutta la sua rabbia per quanto accaduto.

Benatia contro il suo Marsiglia: "Voglio che ci siano conseguenze" — Nonostante la sconfitta per 3-0 contro il Club Bruges, l'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi sembrava di avere la certezza del posto nei Play-off della Champions League. Tuttavia, ciò è cambiato negli ultimissimi secondi della partita tra Benfica e Real Madrid, quando Trubin ha segnato la rete del 4-2 per le Águias ribaltando così la situazione della classifica. Grazie a questa rete, la squadra di José Mourinho ha ottenuto la qualificazione ai Play-off superando proprio il Marsiglia, che lascia la competizione al termine delle otto giornate della league phase. Dopo la partita, un Benatia pieno di rabbia ha rilasciato pesanti dichiarazioni in zona mista.

Ecco quanto detto dall'ex calciatore di Roma e Juventus: "Voglio che questo abbia delle conseguenze sul resto della stagione e spero che ciò accada. Non voglio mettere tutti sulla stessa barca perché ci sono stati quelli che hanno dato il massimo e lottato duramente. Questa è stata una serata di m***a e vergognosa. Quando giochi per un club come l'OM, non si possono perdere queste partite. Stiamo affrontando un problema che sta diventando ricorrente. In Ligue 1, lo spieghiamo come una mancanza di motivazione quando affrontiamo le piccole. Quando non siamo al 100%, spesso arriva l'eliminazione. Dobbiamo rispettare il calcio, chiediamo scusa ai tifosi e spero che alcuni giocatori si facciano un esame di coscienza. Se giochiamo così contro il Rennes in coppa, prenderemo cinque gol".