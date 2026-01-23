A partire da oggi i tifosi saranno chiamati ad ideare quella che sarà la terza maglia nella stagione 2027-28. La creazione sarà con l'aiuto dell'IA

Mattia Celio Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 17:32)

Nonostante siamo ancora gennaio, l'OM guarda già avanti. Come riporta il quotidiano RMC Sport, il Marsiglia ha invitato i suoi tifosi a creare la terza maglia per la stagione 2027-2028 con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il modello che riceverà più voti sarà indossato dalla squadra di Roberto De Zerbi la prossima stagione. La "competizione" durerà da oggi fino al 1 febbraio.

OM, maglia speciale per la stagione 2027-28: sarà creata con l'IA — I tifosi dell'OM sono chiamati ad "armarsi" di matita e fantasia. Questo perché il Marsiglia ha avanzato un'iniziativa molto particolare, ovvero che per la stagione 2027-28 saranno i tifosi a decidere lo stile della maglia che la squadra dovrà indossare. Non si tratterà della prima, bensì della terza divisa. Il bello è che la maglia verrà creata grazie al sostegno dell'IA, con la quale i tifosi potranno esprimere al meglio la loro immaginazione.

Come riportato dallo stesso club francese, ogni partecipante potrà inviare fino a cinque creazioni su una piattaforma assegnata, per dieci giorni. Al termine di questo progetto, si terrà una prima votazione dei fan per permettere al club e al produttore di attrezzature di selezionare "le dieci migliori creazioni". Questi saranno poi sottoposti a un voto finale dagli utenti di Internet l'11 e 12 febbraio.

Oltre alla scelta della maglia, inoltre, il vincitore riceverà una maglia incorniciata e firmata dalla squadra, due biglietti VIP per una partita e uno zaino Puma, il fornitore di attrezzature di OM dalla stagione 2018-2019 e che da poco ha rinnovato la collaborazione fino al 2028. All'evento prenderanno parte Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri e Timothy Weah che saliranno sul palco per promuovere la campagna.

Di seguito il comunicato dell'OM: "Olympique de Marseille e Puma annunciano il lancio della piattaforma AI Creator, una piattaforma di design di maglie basata su AI per i tifosi di OM. La creazione vincente sarà portata dai giocatori dell'OM durante la stagione 2027-2028".