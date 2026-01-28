Nonostante la sfida nella sfida, Arbeloa alla vigilia ha dedicato splendide parole per lo Special One legati da una lunga amicizia e da tanto rispetto reciproco, spegnendo polemiche e illazioni.

Alessia Bartiromo 28 gennaio - 14:38

Amici da sempre, avversari per una notte. E che notte. Il neo allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa sfiderà il Benfica del suo mentore José Mourinho, tra la classifica Champions a tinte alterne per i due protagonisti e tre punti pesantissimi in palio. Sorridono i blancos, nelle posizioni più alte della graduatoria generale con la voglia di accedere direttamente alla prossima fase mentre per il Benfica ultimissime speranze per centrare l'obiettivo playoff, con uno sguardo anche ai risultati delle avversarie. Nonostante la sfida nella sfida, Arbeloa alla vigilia ha dedicato splendide parole per lo Special One, spegnendo polemiche e illazioni.

Benfica-Real Madrid, il retroscena di Arbeloa alla vigilia — Sfidare il Real Madrid è sempre complicato per chiunque, ancor più se sei costretto a vincere. Ben lo sa Josè Mourinho che proverà l'assalto con il Benfica questa sera, tra le mura amiche, per centrare la qualificazione ai playoff di Champions. Di fronte troverà i blancos come sempre famelici ma anche una sua vecchia conoscenza proprio al club spagnolo, Alvaro Arbeloa, neo tecnico della squadra. In conferenza stampa alla vigilia è proprio quest'ultimo che ha dedicato al portoghese delle parole di grande stima: "José continua a essere molto più di un allenatore. A livello personale è stato molto importante nella mia carriera e lo considero un grande amico. Sono certo che se lo chiamassi anche alle 3 di notte mi risponderebbe, è un punto di riferimento".

Un legame vero tra rispetto e insegnamenti — Arbeloa continua, precisando come Mourinho sia stato anche il suo mentore sull'ispirazione come allenatore: "Non ci sarà nessuno come lui. Chiunque provi a imitarlo fallirà. Il mio successo dipenderà dall'essere me stesso ma ho imparato molto da lui, tatticamente, personalmente e comunicativamente. In campo però l'amicizia la metteremo da parte e saranno 90 minuti spettacolari. Lui vorrà vincere e anch'io, questa è la cosa più importante. Parola al campo e vinca il migliore, ovviamente. Siamo rimasti in contatto e sempre lo faremo. Non lo chiamo spesso per non essere noioso, lo conosco e cambia spesso numero di cellulare. Per me c'è e ci sarà sempre, idem io per lui", conclude.