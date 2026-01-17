Tra i fischi dell'intero stadio, arriva la prima vittoria del Real di Arbeloa: due a zero contro il Levante.

Federico Iezzi Collaboratore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 17:59)

Non è un bel periodo in casa Real Madrid, anche se, forse, si iniziano a vedere le prime schiarite. Dopo la sconfitta nella Supercoppa di Spagna e l'eliminazione in Copa del Rey, il Real è finalmente tornato alla vittoria. La prima dell'era Arbeloa, succeduto a Xabi Alonso: un 2-0 in casa contro il Levante con le reti di Asencio e Mbappè. Una partita che si è giocata tra i fischi dei tifosi del Bernabeu e il pianto, nel tunnel, di Vinicius.

Il Real conquista la prima vittoria dell'era Arbeloa — Dopo l'addio di Xabi Alonso è arrivata la prima vittoria dell'era Arbeloa. Il Real Madrid, fra le mura amiche del Bernabeu, ha affrontato il Levante. Nel primo tempo l'approccio dei padroni di casa è stato decisamente negativo. Arbeloa ha schierato una squadra con poche idee e poco efficace. Al punto che, dagli spalti, è partita la contestazione e gli uomini in divisa bianca sono stati persino fischiati. Il Real, mai pericoloso nei primi 45 minuti, si è risvegliato nel secondo tempo.

Fondamentale in questo senso l'ingresso in campo del turco Guler che ha dato il via alle azioni che hanno portato ai due gol. Prima, con il passaggio di inserimento che ha innescato Mbappè e ha portato al rigore del vantaggio, poi con un bel corner battuto da sinistra che ha spedito la palla sulla testa di Asencio per il gol che ha chiuso la partita. Arbeloa, quindi, ha trovato la sua prima vittoria in Liga, ma con una prestazione decisamente deludente. Per non parlare del clima surreale che si viveva allo stadio: i tifosi, infatti, hanno a lungo fischiato Florentino Pereze soprattutto Bellingham e Vinicius ad ogni loro tocco di palla.

Le lacrime di Vinicius — I fischi dei tifosi erano rivolti soprattutto a Vinicius, forse il più criticato della squadra dopo le recenti sconfitte. La questione è diventata subito pesante. Al punto che, nel tunnel, il brasiliano è scoppiato in lacrime quando ha sentito l'intero stadio fischiare il suo nome prima dell'inizio del match. La sua reazione fa molto ben comprendere le difficoltà del momento in casa Madrid. Il giocatore, poi, è stato consolato da Mbappè e dal preparatore atletico Pintus.