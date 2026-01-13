Dopo l'ufficialità di ieri, il nuovo tecnico madrileno offre parole bellissime per il suo attaccante: ecco cosa ha detto

Giammarco Probo 13 gennaio - 17:07

In casa Real Madrid è aria di rivoluzione: dopo la sconfitta contro il Barcellona in finale di Supercoppa, Xabi Alonso è stato esonerato dalla squadra spagnola. Al suo posto è stato eletto come allenatore Arbeloa, ex terzino di Liverpool e del club madrileno.

Il nuovo tecnico stato presentato come nuovo allenatore del Madrid, dopo aver diretto il primo allenamento in sostituzione dell'esonerato Xabi Alonso. L'ex bandiera dei Blancos ha parlato apertamente di Vinicius Jr., uno dei giocatori più discussi in questi ultimi mesi, e del suo sentimento che lo lega alla squadra della capitale spagnola.

Arbeloa su Vinicius: "Uno dei più forti al mondo" — Appena insediatosi come nuovo allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa ha voluto subito spendere delle parole per il fenomeno brasiliano. Parole bellissime anche per il club e per il resto della squadra

LE PAROLE SU VINICIUS - "Non parlo di situazioni che non sono ancora certe, dico solo che sono incredibilmente fortunato ad avere uno dei giocatori più imprevedibili e forti del mondo. Ed è questo che vogliamo vedere. Un Vinicius che si diverte e che balli. Questo è ciò che voglio vedere".

LA NON PAURA DI ARBELOA - "Sono qui da 20 anni e resterò finché il Madrid non vorrà. Nemmeno la gestione di un gruppo decisamente non semplice. Non è qualcosa che mi preoccupa molto. Abbiamo una squadra con grandi calciatori e sono tutti ragazzi molto bravi, non c'è nessuno più interessato a vincere titoli dei giocatori".