Un incontro che scalda il cuore quello tra il Benfica e 18 bambini con15 madri vittime della guerra in Ucraina, che hanno visitato il campus con l'opportunità di incontrare Trubin e Sudakov, i due internazionali ucraini del club. Una sorpresa...

Ben 18 bambini ucraini e 15 madri hanno realizzato il loro sogno di incontrare i propri beniamini del Benfica, in una giornata molto speciale. L'evento organizzato con il campus, ha accolto le famiglie reduci dal conflitto in Ucraina che hanno vissuto tre settimane in Portogallo, presso il Centro di Riabilitazione Fenix a Ourém. Il programma speciale includeva supporto psicologico specializzato, attività ricreative, educative e culturali, oltre ad azioni di integrazione sociale e culturale. Occhi lucidi, grandi abbracci e un momento unico, a conferma del grande cuore dei lusitani. Video credits: Benfica, Instagram.