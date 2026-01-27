derbyderbyderby calcio estero Benfica-Real Madrid live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League

Benfica Real Madrid
Benfica-Real Madrid, dove vedere in streaming live gratis e in diretta tv la partita valevole per l'ultimo turno di Champions League.
Benfica-Real Madrid è tra i match più belli ed equilibrati dell'ultima giornata del girone unico di Champions League. All'Estadio Da Luz andrà in scena una partita chiave per gli obiettivi di entrambe. Lusitani con l'obbligo della vittoria per un posto nelle 24, madrileni a cui basterebbe un punto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Appuntamento a mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00.

Dove vedere Benfica-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis

Benfica-Real Madrid sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Champions League. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Benfica-Real Madrid in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Benfica-Real Madrid nella sezione Live Streaming.

    • Benfica-Real Madrid, il momento delle due squadre

    Ultima spiaggia per la squadra di Jose Mourinho per tentare di agguantare i playoff. La sconfitta per 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus ha complicato maledettamente i piani del Benfica, ora costretto a vincere in casa. Periodo complicato anche in campionato, con ben 10 punti da recuperare sul Porto primo in classifica e con il terzo posto momentaneo che significherebbe nessuna Champions League l'anno prossimo.

    Real a quota 15 dopo 7 giornate e saldamente nella top 8 di questa Champions League, con la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Per farlo basterebbe un punto in Portogallo, altrimenti con la sconfitta servirebbero una serie di risultati favorevoli. Lo 0-2 in casa del Villareal consente ai ragazzi allenati dal neo tecnico Alvaro Arbeloa di restare a -1 dal Barcellona in campionato.

    Kylian Mbappe sorride
    Mbappe è stato protagonista di una grande stagione con il Real Madrid fino a questo momento (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Benfica-Real Madrid

    BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Aursnes, Sudakov, Prestianni; Pavlidis. Allenatore: Jose Mourinho

    REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappè, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa.

