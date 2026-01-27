L'ex calciatore del Bordeaux al veleno verso l'allenatore del Marsiglia

Michele Massa 27 gennaio - 16:24

Quella tra Dugarry e De Zerbiè una storia che sembra non voler avere la parola fine. L'ex attaccante del Marsiglia, intervistato a Radio RMC ha attaccato per l'ennesima volta negli ultimi mesi il tecnico italiano. Qualche mese fa infatti, il francese definì il tecnico "un mediocre", questa volta invece l'accusa sembra essere ancora più grossa delle solite.

Dugarry attacca ancora De Zerbi, l'ex attaccante crea dibattito in Francia — I due più volte si sono risposti a distanza. Per De Zerbi, nonostante l'apprezzamento di quasi tutto il popolo OM c'è ancora qualcuno che non lo gradisce. Tra questi troviamo sicuramente Dugarry, l'ex attaccante sempre a RMC ha più volte criticato il tecnico. Capi d'accusa sia il modo di giocare ma soprattutto il carattere dell'ex Sassuolo che non sembra proprio piacere a Christophe, anzi l'eccessiva autostima è uno dei maggiori capi d'accusa verso l'allenatore.

LA DURA ACCUSA DI DUGARRY - "De Zerbi risponde alle critiche dicendo ‘Sono italiano', questo è il livello più basso di dibattito e umiltà! È surreale. L'autostima è una cosa positiva, ma quest'uomo ha un ego enorme. Ha allenato il Sassuolo e il Brighton, ma ti parla come se avesse vinto due Champions League. Non è la persona giusta per un ambiente come il Marsiglia e risposte del genere confermano la mia idea che ho su di lui".

Gli occhi ora sono tutti per il tecnico italiano, che in passato preferì rispondere in conferenza stampa in modo molto vago. Questa volta però l'accusa è più grande delle solite e chissà se nella prossima conferenza stampa lo stesso non possa togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Nel mentre l'allenatore, per ora, ha altro a cui preoccuparsi. Domani ci sarà la decisiva sfida contro il Club Brugge, per sognare un posto tra le grandi d'Europa.