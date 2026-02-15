Terremoto a Marsiglia, dopo De Zerbi ecco l’addio di Benatia

Terremoto a Marsiglia

In casa OM il caos è ormai totale. Quattro giorni dopo l'addio di De Zerbi, oggi sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo Mehdi Benatia. Si tratta di un vero e proprio terremoto sportivo che mette la parola fine ad un progetto sportivo che intendeva riportare il club ai vertici del calcio francese. Ad incidere è stata anche la sconfitta contro il Paris Saint-Germain per 0-5, arrivata a ridosso di una cocente eliminazione in Champions League. Benatia è stato pesantemente criticato. Per la sua gestione, considerata troppo autoritaria, e per il mercato estivo le cui scommesse non hanno ripagato. Le tensioni interne e la stanchezza legata alle varie crisi hanno fatto il resto.