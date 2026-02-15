Terremoto a Marsiglia, dopo De Zerbi ecco l’addio di Benatia

Terremoto a Marsiglia: dopo De Zerbi lascia il club anche il direttore sportivo Benatia. "Me ne vado con il rammarico di non essere riuscito a placare l'ambiente attorno al gruppo. Date le tensioni attorno alla dirigenza, ho effettivamente rassegnato le mie dimissioni", ha scritto in una lettera rivolta ai tifosi del club.
In casa OM il caos è ormai totale. Quattro giorni dopo l'addio di De Zerbi, oggi sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo Mehdi Benatia. Si tratta di un vero e proprio terremoto sportivo che mette la parola fine ad un progetto sportivo che intendeva riportare il club ai vertici del calcio francese. Ad incidere è stata anche la sconfitta contro il Paris Saint-Germain per 0-5, arrivata a ridosso di una cocente eliminazione in Champions League. Benatia è stato pesantemente criticato. Per la sua gestione, considerata troppo autoritaria, e per il mercato estivo le cui scommesse non hanno ripagato. Le tensioni interne e la stanchezza legata alle varie crisi hanno fatto il resto.
Benatia ha comunicato le sue dimissioni con un lungo messaggio sui social in cui spiega le sue dimissioni e si rivolge direttamente ai tifosi del Marsiglia. "Conoscete la mia franchezza e trasparenza: viste le tensioni che circondano la dirigenza, ho effettivamente presentato le mie dimissioni. Non voglio che la mia presenza diventi un ostacolo per lo sviluppo della società. Me ne vado con la sensazione di aver dato il massimo, ma con il rammarico di non essere riuscito a calmare il clima attorno al gruppo". Rivolgendosi ai sostenitori, inoltre, Benatia ha voluto incoraggiare il club a raggiungere gli obiettivi prefissati per questa stagione: "Qualificarci per la Champions League è chiaramente alla nostra portata e siamo ancora in lizza per vincere la Coppa di Francia".
