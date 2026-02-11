UFFICIALE: Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia

L'ex allenatore di Sassuolo e Brighton lascia la squadra francese al quarto posto in classifica ed ai quarti di finale della coppa nazionale

Jacopo del Monaco 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 10:02)

In queste ore, l'Olympique Marsiglia ha annunciato che Roberto De Zerbi ha lasciato il suo incarico da allenatore della Prima Squadra. Le parti, infatti, hanno preso questa decisione di comune accordo a seguito di una riunione tra la dirigenza ed il tecnico. Nella sua ultima partita sulla panchina della squadra di Ligue 1, l'italiano ha subito una pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Il classe 1979 lascia i marsigliesi dopo poco più di un anno e mezzo, con cui ha ottenuto un secondo posto in classifica nella scorsa stagione.

De Zerbi non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia: il comunicato ufficiale — Nella stagione in corso, la squadra francese allenata da De Zerbi ha vissuto momenti di alti e bassi. Nelle ultime partite disputate, il Marsiglia è stato eliminato dalla Champions League a causa del gol di Trubin in Benfica-Real Madrid segnato negli ultimi secondi di gara. Pochi giorni fa, invece, il Psg ha battuto 5-0 l'OM e De Zerbi, in conferenza stampa, ha dichiarato che questa squadra sta "sulle montagne russe" e che avrebbe parlato con la dirigenza per "trovare soluzioni". Alla fine, le parti hanno deciso, di comune accordo, di concludere questo rapporto lavorativo. Il classe 1979 lascia l'OM al quarto posto in campionato e coi quarti di finale della Coupe De France da disputare. Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

"L'Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione.

Dopo un confronto che ha coinvolto tutti i componenti della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un'attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione.

L'Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo investimento, impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25.

Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera".