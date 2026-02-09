Nella giornata di ieri, il Psg ha vinto 5-0 il Classique contro l'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. I due club, infatti, si sono affrontati in occasione del ventunesimo turno della Ligue 1. Con questo risultato, la squadra di Luis Enrique torna al primo posto superando il Lens che ha due punti in meno. L'OM, dal canto suo, resta nella lotta per la qualificazione diretta alla Champions League, ma ha perso l'occasione di agganciare in classifica l'Olympique Lione di Paulo Fonseca. Al termine dell'incontro, De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo, parlando in particolar modo della sua squadra.
LIGUE 1
Psg-Marsiglia, De Zerbi dopo la manita: “Siamo sulle montagne russe. Non dovremmo giocare così”
Nel corso della giornata di ieri, ha avuto luogo il Classique, vale a dire il big match che mette di fronte il Paris Saint-Germain e l'Olympique Marsiglia. Presso il Parco dei Principi, i Campioni di Francia nonché d'Europa in carica hanno dominato l'incontro e hanno conquistato i tre punti vincendo 5-0 grazie alla doppietta di Ousmane Dembélé, l'autorete di Facundo Medina ed i gol di Kvicha K'varatskhelia e Kang in-Lee. Con questo risultato, i parigini superano di nuovo il Lens in classifica e tornano primi. I marsigliesi, dal canto loro, hanno perso l'occasione di raggiungere il Lione a quota 42 punti.
Al termine della pesante sconfitta subita dalla sua squadra, De Zerbi ha parlato in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni sul match e sulla squadra. Ecco le parole dell'ex tecnico di Benevento e Sassuolo:"Stiamo vivendo una stagione sballottante e non ho spiegazioni. Non abbiamo giocato bene e, così com'è successo dopo il Club Bruges, chiediamo scusa. Avessi la soluzione per quest'incoerenza, la troverei a qualunque costo. È la prima volta che mi capita di gestire una squadra che sta sulle montagne russe. Sono triste perché non si dovrebbe giocare così e perdere in questo modo. Parleremo con la dirigenza per trovare soluzione". Il suo avversario di ieri sera Luis Enrique, invece, ha parlato bene del tecnico italiano dichiarando: "Mi piace come allena la sua squadra, che punta ad attaccare e vincere. È uno dei migliori in Ligue 1".
