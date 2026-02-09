Nel corso della giornata di ieri, ha avuto luogo il Classique, vale a dire il big match che mette di fronte il Paris Saint-Germain e l'Olympique Marsiglia. Presso il Parco dei Principi , i Campioni di Francia nonché d'Europa in carica hanno dominato l'incontro e hanno conquistato i tre punti vincendo 5-0 grazie alla doppietta di Ousmane Dembélé , l'autorete di Facundo Medina ed i gol di Kvicha K'varatskhelia e Kang in-Lee . Con questo risultato, i parigini superano di nuovo il Lens in classifica e tornano primi. I marsigliesi, dal canto loro, hanno perso l'occasione di raggiungere il Lione a quota 42 punti.

Al termine della pesante sconfitta subita dalla sua squadra, De Zerbi ha parlato in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni sul match e sulla squadra. Ecco le parole dell'ex tecnico di Benevento e Sassuolo:"Stiamo vivendo una stagione sballottante e non ho spiegazioni. Non abbiamo giocato bene e, così com'è successo dopo il Club Bruges, chiediamo scusa. Avessi la soluzione per quest'incoerenza, la troverei a qualunque costo. È la prima volta che mi capita di gestire una squadra che sta sulle montagne russe. Sono triste perché non si dovrebbe giocare così e perdere in questo modo. Parleremo con la dirigenza per trovare soluzione". Il suo avversario di ieri sera Luis Enrique, invece, ha parlato bene del tecnico italiano dichiarando: "Mi piace come allena la sua squadra, che punta ad attaccare e vincere. È uno dei migliori in Ligue 1".