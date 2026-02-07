Archiviata l'importante vittoria contro lo Strasburgo, domani il PSG scenderà in campo al Parco dei Principi per il big match contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Una partita che sulla carta si prospetta tutta da vivere, motivo per cui la squadra parigina ha nelle ultime ore pubblicato sui social un messaggio in cui si chiede ai tifosi di "non rovinare l'atmosfera della serata". Ecco il comunicato.
Francia
PSG, la squadra manda un messaggio ai tifosi in vista del Classique: “Niente insulti nè odio”
PSG, domani il big match contro il Marsiglia. Il messaggio per i tifosi—
Il PSGsi prepara per il big match di domani sera contro il Marsiglia, sfida valida per la 21^giornata della Ligue1. Un appuntamento da non sbagliare per la squadra di Luis Enrique chiamata ora a difendere la testa della classifica dal Lens, impegnato questo pomeriggio contro il Rennes. Parigini e OL hanno dato nella loro storia vita a partite molto entusiasmanti e combattute. A volte però troppo combattute, soprattutto sugli spalti. Proprio per questo il club rossoblù ha nelle ultime ore mandato un messaggio alla tifoseria.
L'invito dei parigini è quello di evitare cori offensivi. Cori che possono rovinare l'atmosfera della partita. Per evitare questa possibile spiacevole situazione, il PSG dato vita alla campagna "Supporter, tifiamo" con l'idea di unire i tifosi parigini attorno a un messaggio positivo. A questo proposito, è stata effettuata una comunicazione diretta anche tramite un'e-mail inviata agli abbonati venerdì pomeriggio. Questa e-mail chiedeva ai tifosi di adottare un atteggiamento impeccabile domenica sera al Parco dei Principi.
Come riporta il comunicato: "Insulti, discorsi d'odio e comportamenti discriminatori non hanno posto qui: sono contrari ai valori del Paris Saint-Germain e possono indebolire la nostra squadra: la partita potrebbe essere interrotta e persino dichiarata persa a tavolino per il nostro Club". Messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: "Facciamo di questa Classique una celebrazione del calcio, un momento di unità e di totale sostegno per i nostri giocatori. Non permettiamo a niente e a nessuno di rovinare questa partita cruciale". Si spera dunque che i tifosi capiscano il significato e che la partita di domani, nonostante l'adrenalina, sia una serata all'insegna del rispetto.
