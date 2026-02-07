Il PSG si prepara per il big match di domani sera contro il Marsiglia , sfida valida per la 21^giornata della Ligue1. Un appuntamento da non sbagliare per la squadra di Luis Enrique chiamata ora a difendere la testa della classifica dal Lens , impegnato questo pomeriggio contro il Rennes . Parigini e OL hanno dato nella loro storia vita a partite molto entusiasmanti e combattute. A volte però troppo combattute, soprattutto sugli spalti. Proprio per questo il club rossoblù ha nelle ultime ore mandato un messaggio alla tifoseria.

Come riporta il comunicato: "Insulti, discorsi d'odio e comportamenti discriminatori non hanno posto qui: sono contrari ai valori del Paris Saint-Germain e possono indebolire la nostra squadra: la partita potrebbe essere interrotta e persino dichiarata persa a tavolino per il nostro Club". Messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: "Facciamo di questa Classique una celebrazione del calcio, un momento di unità e di totale sostegno per i nostri giocatori. Non permettiamo a niente e a nessuno di rovinare questa partita cruciale". Si spera dunque che i tifosi capiscano il significato e che la partita di domani, nonostante l'adrenalina, sia una serata all'insegna del rispetto.