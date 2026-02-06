PSG-OM non è mai una partita banale: a rincarare la dose della peculiarità della partita è intervenuto l'allenatore del Marsiglia, con un discorso dal grande peso simbolico-valoriale.

Domenica 8 Febbraio alle 20:45 andrà in onda uno dei match più interessanti di tutto il weekend. Ci troviamo in Francia, più precisamente nella capitale: Parigi. Al Parco dei Principi si sfideranno infatti PSG e Olympique Marseille, in un match valido per i primi posti della classifica di Ligue 1. Le due squadre si sono sfidate già 2 volte in questa stagione, con una vittoria a testa (Marsiglia in Ligue 1 e PSG in Supercoppa ai rigori). La squadra parigina attualmente si trova in prima posizione a 48 punti, a 9 punti di distacco dai ragazzi di Roberto De Zerbi e da quelli di Paulo Fonseca.

L'OM deve assolutamente vincere per rimanere in corsa per un posto nella Champions League dell'anno prossimo e il PSG deve fare punti per staccare un agguerrito Lens, a soli 2 punti dalla squadra dell'emiro. Tuttavia, questa partita non rappresenta solo una questione matematica di scarti di punti e di reti. Nel classique di Francia in gioco c'è molto di più. Di questa peculiarità simbolica della sfida di domenica sera, ne ha parlato proprio il tecnico italiano.

De Zerbi e la preparazione al Classique — Roberto De Zerbi ha vissuto delle settimane parecchio complicate ultimamente. Dalla perdita di punti preziosi in campionato prima (Nantes e Lille) alla rocambolesca uscita dalla Champions League poi. Il tecnico e la squadra sono stati duramente criticati dopo il match col Club Brugge, tanto che, per qualche ora, ci sono state riflessioni sulla panchina della squadra. Il contesto è uno dei più caldi d'Europa e il tecnico bresciano è uno dei caratteri più forti nell'ambito europeo. Questo connubio esplosivo porta in dote un grande fascino per i tifosi neutri ma anche tanta complessità all'interno del club, sempre sul filo del nervosismo e della follia.

L'ambiente carico in vista della super sfida ha dato fiducia a De Zerbi che in linea con la propria tifoseria, ha parlato del match con toni fortemente simbolici. Uno di quei discorsi dove si traccia una linea netta tra le identità del noi e del loro, tra le pratiche e le rappresentazioni degli uni e quelle degli altri, tra la storia dei subalterni e quella degli egemoni.

Nella conferenza stampa pre-Classique il tecnico bresciano ha parlato così: " È sempre difficile capire il modo giusto per giocare contro di loro, nonostante abbiamo già fatto due ottime partite in questa stagione. Sono la squadra più forte in Europa con uno dei migliori tecnici d'Europa. Perciò sarà necessario fare lo stesso tipo di partita proposta precedentemente con umiltà, fame, orgoglio e consapevolezza, sempre aiutandoci reciprocamente. Dovremo giocare a calcio valorizzando i nostri punti di forza. Rappresentiamo una città, un'identità e una storia: un grande motivo di orgoglio per noi."