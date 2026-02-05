Uno dei big match più attesi del weekend è quello che metterà di fronte il Paris Saint-Germain ed il Marsiglia di Roberto de Zerbi . I campioni di Francia si presentano al match con il favore dei pronostici, dato anche il difficile momento del Marsiglia, ed il primo posto in classifica. Non perdere l'emozioni di una delle partite più entusiasmanti del campionato francese. La sfida si terrà domenica 8 febbraio alle 20:45. Scopri dove guardare Psg-Marsiglia in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Il Paris Saint-Germain si presenta alla sfida in prima posizione e con la striscia di vittorie più lunga della Ligue 1 nelle ultime cinque partite, insieme al Lione. Le due squadre hanno inanellato ben cinque vittorie di fila, confermando uno straordinario momento di forma. A differenza, invece, del Marsiglia , che sta trovando risultati altalenanti ed ha fatto i conti anche con il possibile esonero del suo allenatore dopo l'eliminazione in Champions League.

Dove vedere Psg-Marsiglia in diretta TV e streaming live

Psg-Marsiglia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.